Беспилотников с каждым днем становится все больше. Их даже не обязательно покупать, можно взять в аренду и снимать панорамы с высоты птичьего полета. Вот только если залететь в запретную зону, можно остаться без дрона и получить немаленький штраф.

Давайте разберемся, как запустить беспилотник в небо и не навлечь беду на свою голову.

Что нужно знать, прежде чем запускать беспилотник?

В правилах использования воздушного пространства Украины есть несколько условий для беспилотников:

Летать можно только там, где нет запретов и ограничений

Нельзя пересекать границу Украины

Масса дрона не может превышать 20 кг

Полеты только в пределах видимости — оператор должен видеть свой беспилотник

Рядом с аэродромами летать нельзя

Максимальная высота полета не более 120 метров

Скорость полета не больше 160 км/ч

Никаких полетов над скоплениями людей и зданиями с плотной застройкой

Если какое-то из этих условий не соблюдено или полет будет проходить в зоне ограничений — то нужно получать разрешение. Поэтому прежде, чем поднимать беспилотник в воздух, ознакомьтесь не только с инструкцией, которая к нему прилагается, но и выясните, где разрешены полеты.

И где в Одессе можно безнаказанно полетать?

Мест не так и много. Весь центр Одессы, Молдаванка, Фонтан, Пересыпь и часть поселка Котовского под запретом. Есть небольшой кусочек неба от 6-ой станции Фонтана и до дачи Ковалевского (включая всю Аркадию), где можно полетать без специального разрешения.

Поднимать дроны в воздух можно от пляжей Аркадии (начиная со скалодрома) и до самого Черноморска.

Нельзя на Ланжероне, Отраде, Дельфине, в одесском порту, на пляжах Лузановки и Крыжановки.

Вы можете посмотреть интерактивную карту запретов и ограничений воздушного пространства для беспилотников.

А реально получить разрешение на полет в городе?

Да, но придется поднапрячься. Если вы хотите поснимать с высоты птичьего полета в городе или там, где такие полеты ограничены, то нужно согласовать это с заинтересованными организациями.

Например, чтобы полетать над одесским портом, приготовьтесь написать заявление в администрацию порта, министерство инфраструктуры и одесский погранотряд.

Но и этого может оказаться мало. В некоторых случаях придется получать разрешение в Украэроцентре. В основном это касается полетов возле аэродромов. Про условия и порядок получения разрешения можно прочитать на сайте Госавиаслужбы.

Смотрите видео: Потемкинская лестница и Стамбульский парк с высоты птичьего полета

Что будет, если залететь в запрещенную зону без разрешения?

Беспилотник могут сбить или перехватить. Но этим все не закончится. За нарушение правил полетов в административном кодексе предусмотрен штраф от 1000 до 8500 гривен.

Если же беспилотник создаст опасность для жизни людей или возникнут тяжелые последствия, тогда в ход идут уголовные наказания — от 17 тысяч гривен и до ограничения свободы на срок до 3 лет.

Если из-за беспилотника кто-нибудь получит телесные повреждения, тогда владелец отправиться в тюрьму на срок от 2 до 5 лет.

Мы уже рассказывали об одном интересном эксперименте: в Одессе пиццу доставляли дроны.

Фото: Freepik, скриншот с сайта avia.gov.ua