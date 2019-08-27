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Новости Одессы и Одесской области

Врізався дрон: в Одеській міськраді назвали причину пошкодження скульптури

Врізався дрон: в Одеській міськраді назвали причину пошкодження скульптури

В Одеській міській раді назвали причину пошкодження скульптури «Ніч».

Дану версію пошкодження озвучив сьогодні начальник міського управління  з питань охорони об’єктів культурної спадщини Павло Остапенко.

– Останні декілька днів поширилися повідомлення про те, що одна з частин скульптури «День та Ніч» має на собі скотч, який тримає певну її частину. Сталося це достатньо давно, ще декілька місяців тому, внаслідок механічних пошкоджень. Скоріше за все це був дрон або коптер, які зараз достатньо розповсюджені у приватних руках. На жаль, далеко не всі розуміють і знають, як їх використовувати так, щоб не пошкодити пам’ятки архітектури, – заявив начальник управління  з питань охорони об’єктів культурної спадщини .

Також Остапенко пояснив, чому пошкоджену скульптуру «реставрували» скотчем:

– Потрібно було зафіксувати, якимсь чином, пошкоджену частину скульптури. Тому комунальні служби зробили це нашвидкуруч, а саме завдяки клейкій стрічці. Зараз ми готуємо заходи щодо реставрації цих скульптурних композицій, це буде у комплексі із реставрацією усієї будівлі.

 

 

Нагадаємо, напівзруйноване обличчя скульптури «Ніч», що на фасаді міськради, обмотали скотчем. Цю ж скульптуру обезголовили на міні-копії будівлі Одеської міської ради майже 2 місяці тому. Згодом голову відтяли і другій скульптурі на міні-копії міськради.

Фото: Евгений Сокольский

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