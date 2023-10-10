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Ночная дроновая атака на Одесщину 10 октября: последствия

Ночная дроновая атака на Одесщину 10 октября: последствия

Ночью, 10 октября, враг в течение трех часов в очередной раз атаковал Одесщину ударными беспилотниками. Силы ПВО уничтожили 23 «шахеда» над нашим регионом, есть попадание.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

Снова враг прибег к массированной дроновой атаке по южным регионам. В течение почти 3 часов более 30 ударных беспилотников несколькими группами по разным направлениям заходили на удар.

Силами подразделений противовоздушной обороны уничтожено 27 БпЛА типа «Shahed-131/136»:  1 на Николаевщине, 3 на Херсонщине, 23 на Одесщине. При этом атаковали Украину 36 беспилотников.

К сожалению, есть попадания по логистической инфраструктуре Одесского региона. Но люди не пострадали.

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На момент начала сотрудничества России и Ирана в вопросах производства Shahed-136 иранские линии могли собирать в среднем 50 дронов-камикадзе в месяц. К концу 2022 года этот показатель вырос до сотни. К началу лета 2023 года сообщалось о возможностях иранских линий собирать до 200 дронов в месяц.

Однако Shahed-136 – это не уникальное средство поражения. Противодействие ему средствами противовоздушной обороны в Украине максимально отточено.

В первую очередь речь идёт о мобильных группах перехвата, имеющих на вооружении крупнокалиберные пулемёты либо ПЗРК; второй важный элемент перехвата – зенитные самоходные установки; третий фактор перехвата – ЗРК малого радиуса действия.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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