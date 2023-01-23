Одесская область: мужчина прятал миллионы рублей в носках

Задержанный пытался вывезти валюту страны-агрессора из Украины в Молдову. Но его “сокровища” обнаружили таможенники на пограничном пункте.
Об этом сообщили в Одесской таможне.
Украинец с 2,5 миллионами российских рублей попался в пункте пропуска «Старокозачее».
Его обвинили в перевозке незадекларированной валюты. Деньги изъяли.
Таможенники пояснили, что без декларирования через границу можно перевозить суммы, эквивалентные 10 тысячам евро. А обнаруженные у мужчины деньги равны 33 тысячам евро. Купюры он упаковал в носки и завернул в полиэтиленовый пакет. Упаковку тщательно спрятал под задним сиденьем автомобиля.
Доступ к валюте стал возможен только после отбрасывания сиденья.
Дело будет направлено в суд.
Читайте также:
- Одесская таможня оказалась забита деньгами: их находили во всех щелях
- На Одесской таможне в брошенном контейнере нашли… вертолет