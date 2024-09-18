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Одесский горсовет выделил на помощь ВСУ сотни миллионов гривен

Одесский горсовет выделил на помощь ВСУ сотни миллионов гривен

Одесский городской совет в ходе сессии, состоявшейся сегодня, 18 сентября 2024 года, выделил более 300 млн грн на помощь военным.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Одесского горсовета Александр Славский.

«Поддержали многочисленные запросы военных, общей суммой более 300 млн грн. Среди них несколько запросов, где я консультировал военных. Спасибо коллегам, налогоплательщикам и силам обороны Украины», – написал депутат.

Кроме того, сегодня горсовет принял изменения в программу «Ветеран Одессы» по финансированию Аллеи Героев. На приведение в порядок мемориала в этом году выделят 1 млн грн.

Напомним, кажду субботу у здания одесской мэрии собирается группа неравнодушных горожан. Уже более года они не устают напоминать: война продолжается и очень важно поддерживать ВСУ, а не тратить бюджетные средства на сомнительные тендеры.

И несмотря на то, что чиновники долгое время игнорировали участников пикета, все же определенных успехов им удалось достичь. И прекращать акцию они не собираются, поскольку уверены: власть недостаточно делает для наших защитников.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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