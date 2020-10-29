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Три главные проблемы: чего хотят от правительства одесские моряки?

Три главные проблемы: чего хотят от правительства одесские моряки?

Недавно в Украине прошли марши протестов против коррупции в морском деле. Реформа отрасли в итоге привела к монополии и коррупции, в том числе и при сдаче квалификационного экзамена, утверждают протестующие. Сейчас общественная организация «Украинское объединение моряков» борется за свои права и просит власть обратить внимание на их проблемы.

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Журналист «Одесской жизни» пообщалась с моряком Илларионом Козаковым, который участвовал в недавних маршах протеста. Он подробно рассказал, насколько сложно сегодня выйти в море.

“Ненужный” экзамен в Государственной квалификационной комиссии

— Я только пришел из рейса, и мне предстоит процедура продления моих документов. Раньше, чтобы продлить рабочие документы и уйти в рейс, достаточно было обновить сертификаты и предоставить справки о плавцензе (плавательный ценз — совокупный опыт работы на судне в определенной должности – ред.) за последние 5 лет. А сегодня при подтверждении рабочего диплома, несмотря на наличие необходимых документов, нужно сдавать экзамен Государственной квалификационной комиссии (ГКК) при Инспекции по подготовке и дипломированию моряков, за который в обязательном порядке нужно заплатить.

Отсутствие единой системы аттестации моряков

— В ГКК нет единого одобренного перечня вопросов и ответов на них для подготовки моряков к экзамену. Вопрос членов комиссии может быть взят из любых разделов химии или физики. К тому же срок назначения экзамена после верификации всех документов в электронном кабинете моряка может доходить до нескольких месяцев. Не сдал первый раз, через две недели попытку можно повторить. Не сдал второй раз — следующий экзамен не раньше чем через три месяца. На этом этапе возникают легальные посредники, или так называемые агенты, которые за отдельную плату готовы помочь «беспрепятственно» сдать экзамен.

Монополия в центрах подготовки и сертификации моряков 

— Сейчас искусственно создается монополия на регистрацию и выдачу сертификатов тренажерными центрами. Возникают новые тренажерные центры с новой ценовой политикой, в которых моряк в обязательном порядке должен пройти все необходимые процедуры. В тех центрах, которые отказались «работать по новой системе», регистрация документов затягивается. И тут опять же появляются «агенты», которые за определенную плату обещают помочь.

Какое решение предлагают моряки?

— В других странах уже работают компьютерные системы аттестации моряков, одобренные Международными морскими сообществами. Мы просим государство сделать систему сертифицирования и дипломирования моряков четкой и прозрачной, а ценовую политику экономически обоснованной. Пересмотрев нормативные документы и приказы, конкретизировать процесс дипломирования на всех этапах, внедрить контроль за принятием решений транспортным комитетом и исполнением этих решений Морской администрацией.

Досье. Илларион Казаков в 2012 году закончил магистратуру факультета автоматики Одесской национальной морской академии. Ходить в рейсы начал с 2009 года, сотрудничает с крюинговым агентством «Марлоу Навигейшн». С 2018 года работает на контейнеровозах в должности старшего механика.

Читайте также: Как в Одессе моряку уйти в рейс и сколько это стоит?

 

 

Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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