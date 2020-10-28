Как в Одессе моряку уйти в рейс и сколько это стоит?

Недавний визит Президента в Одессу был отмечен пикетами моряков. Надев парадную форму, они встретили гаранта плакатами: «Моряки — в плену у коррупции», «Моряк больше не будет молчать!», «Коррупция — в сфере дипломирования моряков». Что вынудило представителей, наверное, самой популярной в нашем городе профессии выйти на акцию протеста, выясняла «Одесская жизнь».

Новое ведомство и электронный кабинет

А началось все с решения правительства «упростить» подготовку моряков. Правда, при планировании нововведений задумавшее их Министерство инфраструктуры с профсоюзными организациями проконсультироваться не посчитало нужным.

В результате реформы Инспекция по дипломированию моряков ликвидируется, а ее роль передается новому ведомству — Морской администрации. В функции «МорАда», как прозвали ведомство сами моряки, должны входить:

ведение единого Государственного реестра документов моряков;

выдача послужных книг моряка и подтверждений признания дипломов;

аттестация инструкторов учебно-тренажерных заведений;

создание государственных квалификационных комиссий.

К тому же был запущен электронный кабинет моряка, где хранится весь перечень необходимых документов. По идее его создателей, в электронный формат нужно перевести и экзамены на подтверждение квалификации.

Это должно сократить очереди на тестирование и уменьшить количество взяток.

О капризной системе и долгожданном экзамене

Сегодня, говорят моряки, оплачивать приходится каждый шаг — от стандартного пакета сертификатов (от 4 до 24 документов, цена за каждый от $100) и до медкомиссии перед рейсом. Даются же сертификаты всего на 4 года — потом приходится оформлять заново.

Казалось бы, реформа должна помочь морякам. Но на самом деле, утверждают они, зарегистрироваться на экзамен через электронный кабинет не так-то просто — система не пропускает. Положительный результат можно получить, опять-таки, дав взятку. В противном случае экзамен на подтверждение должности можно ждать месяцами.

— В электронный кабинет надо загрузить копии всех документов. Загружаешь, а система, к примеру, выдает: «Внесите медкомиссию». Опять загружаешь медкомиссию, но на электронную почту вновь приходит отказ — хотя медкомиссия действительна, — рассказал моряк Андрей. — Если позвонить в инспекцию, ответят:

«Программа работает, еще раз попробуйте загрузить». Но она так и не заработает, пока за экзамен не заплатишь.

К тому же, утверждают моряки, если еще год назад «неофициальная» стоимость пакета документов составляла около полутора тысяч долларов, то сейчас суммы колеблются от шести до девяти тысяч единиц американской валюты. Заплатить такие деньги не все могут — в результате многие моряки теряют работу.

«Стол-стул-принтер-печать»

Попыткой решить наболевшие вопросы стала «Первая Одесская конференция моряков».

Ее участники открыто заявили о системной коррупции посредников и должностных лиц при оформлении документов о прохождении тренажерной подготовки и при подтверждении квалификации.

Так, успешная сдача экзамена в Государственной квалификационной комиссии гарантируется только при предоставлении моряками свидетельств о прохождении подготовки на бланках «избранных» учебных тренажерных центров (УТЦ). Сегодня, по словам вице-президента Морской палаты Украины Ивана Ниякого, из 18 УТЦ осталось всего шесть — так называемые клубные. Более того, утверждает Ниякий, в некоторых из них просто стоят «стол-стул-принтер-печать». За баснословные деньги такие «тренажерные центры» получили возможность «работать» — просто печатать «пластик».

А вот документы, выданные в других центрах, успешную сдачу экзамена не гарантируют. Потому на получение свидетельств «клубные» УТЦ круто повышают цены. Вместе с тем — и экзамен без взятки не сдать. У моряков это называется «страховка» и стоит сейчас $500.

За документами поехали в Польшу?

В целом, утверждают моряки, за последние несколько лет ситуация катастрофически ухудшилась: цены подскочили, а качество преподавания осталось ужасающим.

— Нужно вернуться к той системе, которая была прежде, — убеждена руководитель благотворительного фонда помощи украинским морякам «Ассоль» Светлана Фабрикант. — Они попытались сделать реформирование, уничтожая инспекцию, которая занималась дипломированием моряков, но создали рядом параллельные структуры, которые просто занимаются схемами.

Юристы же, принимавшие участие в конференции, предложили решить проблему, обратившись в Антимонопольный комитет Украины. Но большинство моряков сомневается в эффективности этой идеи. Хотя сегодня многим из них просто не под силу получить документы из-за их высокой стоимости. Потому они готовы оформлять удостоверения моряка в любой стране, кроме Украины. Андрей, например, делал документы в Польше.