В Одесской области 15-летняя девочка внезапно впала в кому

Об этом сообщили в областном Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Медиков вызвали в Подольск к девочке, которая несколько раз теряла сознание. Прибыв на место, бригада в составе фельдшера Никиты Берила и водителя Никиты Малеваного диагностировали кому неясной этиологии, а еще через 6 минут — клиническую смерть.

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Фельдшер начал сердечно-легочную реанимацию, на помощь вызвали еще одну бригаду в составе главного фельдшера Подольской станции Людмилы Райлян, фельдшера Виктории Скрипченко и водителя Александра Шандровского.

Благодаря реанимации медикам удалось запустить сердце подростка. Девочку в стабильном, но тяжелом состоянии доставили в Подольскую городскую больницу.