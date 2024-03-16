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В Одесской области 15-летняя девочка внезапно впала в кому

В Одесской области 15-летняя девочка внезапно впала в кому

Врачи экстренки спасли 15-летнюю жительницу Подольска, которая внезапно впала в кому. За жизнь девочки боролись две бригады медиков.

Об этом сообщили в областном Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Медиков вызвали в Подольск к девочке, которая несколько раз теряла сознание. Прибыв на место, бригада в составе фельдшера Никиты Берила и водителя Никиты Малеваного диагностировали кому неясной этиологии, а еще через 6 минут — клиническую смерть.

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Фельдшер начал сердечно-легочную реанимацию, на помощь вызвали еще одну бригаду в составе главного фельдшера Подольской станции Людмилы Райлян, фельдшера Виктории Скрипченко и водителя Александра Шандровского.

Благодаря реанимации медикам удалось запустить сердце подростка. Девочку в стабильном, но тяжелом состоянии доставили в Подольскую городскую больницу.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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