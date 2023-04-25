Маленькие украинцы: сколько их родилось в Одессе за неделю

За прошедшую неделю в городских роддомах Одессы появилось на свет 114 маленьких украинцев, среди которых две пары близнецов.

По данным горздрава, количественное преимущество на прошлой неделе получили новорожденные мальчики – на свет появился 61 юный одессит и 53 маленьких одесситки.

Наибольшее количество родов за прошлую неделю приняли медики городского роддома №7, где увидели свет 36 младенцев.

Все городские роддомы Одессы обеспечены электроэнергией, водой и теплом и в полном объеме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным. Медицинский персонал находится в рабочих местах.

Напомним, на прошедшей неделе в Одессе родилась первая в регионе тройня в 2023 году.

Фото с Телеграм-канала «Одеса Офiцiйно»