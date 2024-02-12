В одесском ресторане при получении взятки задержали депутата райсовета (видео)

В Одессе полиция задержала депутата райсовета за вымогательство с предпринимателя 20 тысяч долларов за содействие в решении «земельного вопроса».
Об этом сообщили в полиции одесской области и областной прокуратуре.
По данным следствия, председатель постоянной комиссии по вопросам земельных отношений Белгород-Днестровского районного совета требовал у частного предпринимателя взятку за беспрепятственную передачу в аренду с правом приватизации двух земельных участков площадью 4 га вблизи с. Молодежное Одесского района для строительства комплекса техобслуживания транспорта.
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За вознаграждение в размере 20 тысяч долларов США он обещал повлиять на депутатов соседней ОТГ для положительного решения этого вопроса.
Подозреваемого задержали в одном из ресторанов Одессы во время получения половины оговоренной суммы.
Чиновнику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере четыре миллиона три тысячи гривен.