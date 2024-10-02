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Одесские коммунальщики снова направились на Донецкое направление (видео)

Одесские коммунальщики снова направились на Донецкое направление (видео)

Группу одесских коммунальщиков, как и месяц назад, направили на Восток страны – помогать своим донецким коллегам строить фортификации.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Напомним, 1 сентября 2024 одесские коммунальщики по собственному желанию поехали на Донецкое направление на помощь коллегам – строить укрепления.

И вот сейчас на замену первой команде коммунальщиков поехала вторая группа добровольцев.

Одесские коммунальщики-добровольцы направляются на Донбасс

Как отметил мэр Одессы Геннадий Труханов, специалисты снабжены необходимым для строительства фортификаций и экипированы бронежилетами, касками и тактическими аптечками.

Мэр поблагодарил коммунальщиков за мужество и проявление солидарности, а также поручил руководителю профильного Департамента отработать механизмы дополнительного поощрения тех, кто работает вблизи огневых рубежей.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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