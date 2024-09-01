Одесских коммунальщиков отправили в Донецкую область строить укрепления (видео)

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

По словам городского головы Геннадия Труханова, все отправившиеся на Восток страны коммунальщики поехали туда исключительно по собственному желанию.

«Мы полностью экипировали их бронежилетами, касками, тактическими аптечками и т.д. Также направляем необходимую технику», – добавил мэр.

В мэрии отмечают, что одесситы и гости города также могут помочь нашим коммунальщикам.

«Наибольший вклад в общее дело – когда мы заботимся о своей окружающей среде. Тем самым мы демонстрируем уважение к труду тех, кто обеспечивает чистоту и порядок. Каждый из нас может стать частью этого мощного движения, обеспечивая комфорт и уют в Одессе», – говорится в сообщении.