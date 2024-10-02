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Одеські комунальники знову попрямували на Донецький напрямок (відео)

Одеські комунальники знову попрямували на Донецький напрямок (відео)

Групу одеських комунальників, як і місяць тому, направили до Сходу країни – допомагати своїм донецьким колегам будувати фортифікації.

Про це повідомили у прес-службі Одеської міської ради.

Нагадаємо, 1 вересня 2024 року одеські комунальники за власним бажанням поїхали на Донецький напрямок на допомогу колегам – будувати укріплення.

І ось зараз на заміну першій команді комунальників поїхала друга група добровольців.

Одеські комунальники-добровольці прямують на Донбас

Як зазначив мер Одеси Геннадій Труханов, фахівці забезпечені необхідним для будівництва фортифікацій та екіпіровані бронежилетами, касками і тактичними аптечками.

Мер подякував комунальникам за мужність та прояв солідарності, а також доручив керівнику профільного Департаменту відпрацювати механізми додаткового заохочення тих, хто працює поблизу вогневих рубежів.

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