Одеські комунальники знову попрямували на Донецький напрямок (відео)

Групу одеських комунальників, як і місяць тому, направили до Сходу країни – допомагати своїм донецьким колегам будувати фортифікації.
Про це повідомили у прес-службі Одеської міської ради.
Нагадаємо, 1 вересня 2024 року одеські комунальники за власним бажанням поїхали на Донецький напрямок на допомогу колегам – будувати укріплення.
І ось зараз на заміну першій команді комунальників поїхала друга група добровольців.
Як зазначив мер Одеси Геннадій Труханов, фахівці забезпечені необхідним для будівництва фортифікацій та екіпіровані бронежилетами, касками і тактичними аптечками.
Мер подякував комунальникам за мужність та прояв солідарності, а також доручив керівнику профільного Департаменту відпрацювати механізми додаткового заохочення тих, хто працює поблизу вогневих рубежів.
Читайте також: Легендарному воїну з Одеси надано звання Героя України.