Ракетный обстрел 23 января: во многих городах Украины слышны взрывы (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Российские агрессоры не перестаю терроризировать мирные украинские города — 23 января 2024 года страна подверглась очередной массированной ракетной атаке. Читайте трансляцию “Одесской Жизни” о ситуации в Одессе и других регионах.
В Одессе воздушную тревогу объявили в 5:19. Приблизительно в это же время сирены, предупреждающие об опасности с неба, завыли и в других городах. По данным мониторинговых каналов, первоначально фашистская россия задействовала 12 воздушных стратегических ракетоносцев ТУ-95 (носители похожих ракет Х-101/Х-55/Х-555). Спустя сорок минут к ним присоединилась группа Ту-22, вооруженных ракетами Х-22 и Х-33.
Спустя час после сигнала тревоги первые ракеты пересекли территорию Украины и начали маневрирование. По состоянию на 7:30 утра было известно о взрывах в Киевской области. Были ли это прилеты или работа Сил обороны, не уточняется. Противник в очередной раз пытается преодолеть системы столичной противовоздушной обороны (ПВО).
Обновлено в 7:45
В Харькове в результате атаки загорелся газопровод, есть раненые дети, — Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов
Сообщается о 4 попаданиях в пригороде Харькова. Были повреждены жилые дома в частном секторе. По предварительным данным, осколочные ранения получили дети и пострадала одна женщина.
В другом районе оккупанты разрушили санаторную школу для больных детей.
На местах работают все службы.
Киев.
В Святошинском районе горит здание, легковые авто и есть предварительная информация о попадании обломков в детский сад.
В Соломенском районе в многоквартирном доме взрывной волной выбило окна. Пока информации о пострадавших нет.
Есть обращение к медикам по другому адресу в Соломенском районе.
В Печерском районе попадание в нежилое здание. Подразделения экстренных служб направляются на место.
Обновлено в 7:50
В Харькове – большая беда. Мэр города Игорь Терехов сообщает, что в результате утреннего обстрела российская ракета попала в жилую многоєтажку и полностью разрушила один из подъездов многоквартирного дома. Сейчас спасатели пытаются разобрать завалы, чтобы найти под ними людей.
Также в одной из пострадавших частей Киевского района нет света, частично воды. Соответствующие службы работают над устранением последствий вражеских обстрелов.
Обновлено 8:05
Наслідки ракетного удару в Солом’янському районі столиці:
Обновлено в 8:15
ОТБОЙ, очередная варварская террористическая атака россиян против украинцев завершилась.
Павлоград. В результате массированной ракетной атаки россиян по городу, предварительно, 2 погибших.
Есть пострадавшие.
Киев, мэр Кличко сообщает:
– В Святошинском районе еще по одному адресу горит квартира. В результате падения обломков в доме повреждены балконы с 1 по 5 этажа. В квартире, где пожар обнаружили одну потерпевшую.
— В настоящее время, пятеро пострадавших по разным адресам в Соломенском районе столицы. Все они госпитализированы.
Обновлено в 8:25
Одновленная информация о погибших по состоянию на 8:25 23 января:
- Харьков — 2 женщины. Продолжается разбор завалов, жертв может быть больше.
- Павлоград — 1 женщина
- Киев — 1 женщина