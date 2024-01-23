Новости Одессы и Одесской области

Ракетный обстрел 23 января: во многих городах Украины слышны взрывы (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Ракетный обстрел 23 января: во многих городах Украины слышны взрывы (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Российские агрессоры не перестаю терроризировать мирные украинские города — 23 января 2024 года страна подверглась очередной массированной ракетной атаке. Читайте трансляцию “Одесской Жизни” о ситуации в Одессе и других регионах.

В Одессе воздушную тревогу объявили в 5:19. Приблизительно в это же время сирены, предупреждающие об опасности с неба, завыли и в других городах. По данным мониторинговых каналов, первоначально фашистская россия задействовала 12 воздушных стратегических ракетоносцев ТУ-95 (носители похожих ракет Х-101/Х-55/Х-555). Спустя сорок минут к ним присоединилась группа Ту-22, вооруженных ракетами Х-22 и Х-33.

Спустя час после сигнала тревоги первые ракеты пересекли территорию Украины и начали маневрирование. По состоянию на 7:30 утра было известно о взрывах в Киевской области. Были ли это прилеты или работа Сил обороны, не уточняется. Противник в очередной раз пытается преодолеть системы столичной противовоздушной обороны (ПВО).

Карта повітряних тривог

Карта воздушных тревог утром 23 января — вся красная. Это значит, что опасность ракетного удара есть в любой точке страны.

Обновлено в 7:45

В Харькове в результате атаки загорелся газопровод, есть раненые дети, — Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов

Сообщается о 4 попаданиях в пригороде Харькова. Были повреждены жилые дома в частном секторе. По предварительным данным, осколочные ранения получили дети и пострадала одна женщина.

В другом районе оккупанты разрушили санаторную школу для больных детей.

На местах работают все службы.

Киев.

В Святошинском районе горит здание, легковые авто и есть предварительная информация о попадании обломков в детский сад.

В Соломенском районе в многоквартирном доме взрывной волной выбило окна. Пока информации о пострадавших нет.

Есть обращение к медикам по другому адресу в Соломенском районе.

В Печерском районе попадание в нежилое здание. Подразделения экстренных служб направляются на место.

Обновлено в 7:50

В Харькове – большая беда. Мэр города Игорь Терехов сообщает, что в результате утреннего обстрела российская ракета попала в жилую многоєтажку и полностью разрушила один из подъездов многоквартирного дома. Сейчас спасатели пытаются разобрать завалы, чтобы найти под ними людей.

Также в одной из пострадавших частей Киевского района нет света, частично воды. Соответствующие службы работают над устранением последствий вражеских обстрелов.

Обновлено 8:05

Наслідки ракетного удару в Солом’янському районі столиці:

Разрушения в Киеве после попадания ракеты

В Киеве ракета попала в нежилое здание, которое, судя по надписям на стенах, имеет отношение к железной дороге.

Последствия ракетной атаки по Киеву

От рекетного удара пострадали также ближайшие жилые дома — в них выбиты стекла.

Обновлено в 8:15 

ОТБОЙ, очередная варварская террористическая атака россиян против украинцев завершилась.

Павлоград. В результате массированной ракетной атаки россиян по городу, предварительно, 2 погибших.
Есть пострадавшие.

Киев, мэр Кличко сообщает:

– В Святошинском районе еще по одному адресу горит квартира. В результате падения обломков в доме повреждены балконы с 1 по 5 этажа. В квартире, где пожар обнаружили одну потерпевшую.

— В настоящее время, пятеро пострадавших по разным адресам в Соломенском районе столицы. Все они госпитализированы.

Обновлено в 8:25

Одновленная информация о погибших по состоянию на 8:25 23 января:

  • Харьков — 2 женщины. Продолжается разбор завалов, жертв может быть больше.
  • Павлоград — 1 женщина
  • Киев — 1 женщина
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Редакция ПРОФИЛЬ

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