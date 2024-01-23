Ракетный обстрел 23 января: во многих городах Украины слышны взрывы (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

В Одессе воздушную тревогу объявили в 5:19. Приблизительно в это же время сирены, предупреждающие об опасности с неба, завыли и в других городах. По данным мониторинговых каналов, первоначально фашистская россия задействовала 12 воздушных стратегических ракетоносцев ТУ-95 (носители похожих ракет Х-101/Х-55/Х-555). Спустя сорок минут к ним присоединилась группа Ту-22, вооруженных ракетами Х-22 и Х-33.

Спустя час после сигнала тревоги первые ракеты пересекли территорию Украины и начали маневрирование. По состоянию на 7:30 утра было известно о взрывах в Киевской области. Были ли это прилеты или работа Сил обороны, не уточняется. Противник в очередной раз пытается преодолеть системы столичной противовоздушной обороны (ПВО).

Обновлено в 7:45

В Харькове в результате атаки загорелся газопровод, есть раненые дети, — Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов

Сообщается о 4 попаданиях в пригороде Харькова. Были повреждены жилые дома в частном секторе. По предварительным данным, осколочные ранения получили дети и пострадала одна женщина.

В другом районе оккупанты разрушили санаторную школу для больных детей.

На местах работают все службы.

Киев.

В Святошинском районе горит здание, легковые авто и есть предварительная информация о попадании обломков в детский сад.

В Соломенском районе в многоквартирном доме взрывной волной выбило окна. Пока информации о пострадавших нет.

Есть обращение к медикам по другому адресу в Соломенском районе.

В Печерском районе попадание в нежилое здание. Подразделения экстренных служб направляются на место.

Обновлено в 7:50

В Харькове – большая беда. Мэр города Игорь Терехов сообщает, что в результате утреннего обстрела российская ракета попала в жилую многоєтажку и полностью разрушила один из подъездов многоквартирного дома. Сейчас спасатели пытаются разобрать завалы, чтобы найти под ними людей.

Также в одной из пострадавших частей Киевского района нет света, частично воды. Соответствующие службы работают над устранением последствий вражеских обстрелов.

Обновлено 8:05

Наслідки ракетного удару в Солом’янському районі столиці:

Обновлено в 8:15

ОТБОЙ, очередная варварская террористическая атака россиян против украинцев завершилась.

Павлоград. В результате массированной ракетной атаки россиян по городу, предварительно, 2 погибших.

Есть пострадавшие.

Киев, мэр Кличко сообщает:

– В Святошинском районе еще по одному адресу горит квартира. В результате падения обломков в доме повреждены балконы с 1 по 5 этажа. В квартире, где пожар обнаружили одну потерпевшую.

— В настоящее время, пятеро пострадавших по разным адресам в Соломенском районе столицы. Все они госпитализированы.

Обновлено в 8:25

Одновленная информация о погибших по состоянию на 8:25 23 января:

Харьков — 2 женщины. Продолжается разбор завалов, жертв может быть больше.

Павлоград — 1 женщина

Киев — 1 женщина