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Одесские экстремалы взобрались на 200-метровый кран в Запорожье (фото)

Одесские экстремалы взобрались на 200-метровый кран в Запорожье (фото)

Одесский экстремал Евгений Лата на своей странице в Facebook рассказал о том, как он с товарищами взобрались на 200-метровый кран, который уже 16 лет стоит посреди Днепра и работает на строительстве моста через Днепр и остров Хортицу.

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По словам Латы, несколько лет проект стоял замороженным, кран и лифты повредили мародеры, а местная молодежь лазила на стрелу.

«Мы втроем пересекли Днепр, пришвартовали лодку и незаметно поднялись на самый кончик стрелы. Когда начали спуск, то обнаружили, что внизу сидит охранник, спокойно курит и смотрит на нас. Нас удивило его спокойствие, поэтому быстро спустились и побежали к месту, где была пришвартована лодка. А лодки нет… Охранник оказался очень креативным, спокойным и адекватным. Пока мы были наверху, он молча спустил лодку, спрятал ее и наслаждался прекрасным утром. «Ждите начальника охраны, ребята, он скоро приедет» – сказал наш страж и затянул дым своей сигареты», – рассказал о приключении Евгений Лата.

Фото: Евгений Лата, Facebook

1 комментарий
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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Татьяна Морозюк
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Татьяна Морозюк

Эти ребята не “одесские экстремалы”, а одесские хулиганы… и здесь надо было бы не только начальника охраны объекта ждать , но и полицию вызывать.

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49 минут назад
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