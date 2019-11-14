Одесский Ван Дамм удивил народ леденящим кровь трюком (фото, видео)

Несколько лет назад одессит Евгений Калинин прославился, повторив подвиг американского актера Ван Дамма. Он растянулся в поперечном шпагате между двумя движущимися автомобилями. С тех пор Евгения зовут не иначе как одесским Ван Даммом.

В свою очередь, каскадер изучает все новые приемы. А недавно удивил народ новым опасным трюком.

Лихач, лавируя на скорости 70 км/час, перебрался из одной машины в другую, после чего еще некоторое время проехался, стоя на руках. При этом трюкач не помогал себе ногами, вытянувшись “березкой” в открытое окно.

Евгений выполнил гимнастические этюды на недостроенной дороге близ промрынка “7-й километр”, где его сняли на видео операторы местного телеканала “Южная волна”. При этом ролик уже разлетелся в сети, набирая просмотры и привлекая к одесситу восторженное внимание многочисленных поклонников.

К слову, как признался экстримал, он задумал еще один сюрприз для фанатов. В ближайшее время одессит планирует установить новый рекорд Украины, повторив трюк в присутствии представителей национального реестра.

Видео: Южная волна, youtube

Фото: стоп-кадры из видео

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