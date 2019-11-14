fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Одесский Ван Дамм удивил народ леденящим кровь трюком (фото, видео)

Одесский Ван Дамм удивил народ леденящим кровь трюком (фото, видео)

Несколько лет назад одессит Евгений Калинин прославился, повторив подвиг американского актера Ван Дамма. Он растянулся в поперечном шпагате между двумя движущимися автомобилями. С тех пор Евгения зовут не иначе как одесским Ван Даммом.

В свою очередь, каскадер изучает все новые приемы. А недавно удивил народ новым опасным трюком.

Лихач, лавируя на скорости 70 км/час, перебрался из одной машины в другую, после чего еще некоторое время проехался, стоя на руках. При этом трюкач не помогал себе ногами, вытянувшись “березкой” в открытое окно.

Одессит на полной скорости перебрался из одного авто в другое

Одессит ловко перебрался из одного авто в другое

Стоя на руках, Евгений проехался на полной скорости

Стоя на руках, Евгений проехался на полной скорости

Евгений выполнил гимнастические этюды на недостроенной дороге близ промрынка “7-й километр”, где его сняли на видео операторы местного телеканала “Южная волна”. При этом ролик уже разлетелся в сети, набирая просмотры и привлекая к одесситу восторженное внимание многочисленных поклонников.

К слову, как признался экстримал, он задумал еще один сюрприз для фанатов. В ближайшее время одессит планирует установить  новый рекорд Украины, повторив трюк в присутствии представителей национального реестра.

Видео: Южная волна, youtube

Фото: стоп-кадры из видео

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить