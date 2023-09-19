Одесские футболистки разгромили соперниц и собрали деньги военным (фото)

Футболистки одесского футбольного клуба «SeaSters» с разгромным счетом 12:0 победили соперниц. А еще собрали 150 тысяч гривен для военных.

Об этом сообщили на facebook-странице ФК «SeaSters».

18 сентября прошел Третий тур Первой лиги чемпионата Украины по женскому футболу. Футбольная команда из Одессы «SeaSters» встретили на своем поле соперниц из команды «Лидер» (Полтавская область).

Это была третья победа одесских спортсменок.

Первая домашняя игра для нашей команды показалась не столь результативной, как первые выездные. После встречи с «Лидером» SeaSters остается лидером, —

радуются победе на странице команды.

Хотя игра и прошла при пустых трибунах, 1200 поклонников команды приобрели виртуальные билеты на матч.

Этот матч закончился не только победой «SeaSters», но еще и переводом 150000 гривен в благотворительный фонд «Корпорация монстров» — это деньги от продажи билетов и традиционный благотворительный перевод от руководства клуба. Поддерживаем ВСУ, чтобы приблизить самую главную Победу, —

сообщили на странице ФК «SeaSters».

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