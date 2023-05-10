Спортсменка из Одесской области установила уникальный мировой рекорд и попала в Книгу Гиннеса (фото)

София Теплая из г. Подольск Одесской области второй раз попала в Книгу рекордов Гиннеса. София — самая молодая украинка и первый ребенок в нашей стране, попавший в эту книгу. Об этом сообщила мать рекордсменки на своей странице в фейсбуке.

Официально рекорд называется «Наибольшее количество отжиманий в гимнастической складке за 30 секунд».

Рекорд был установлен еще 11 марта 2023 года и его суть состоит в том, что нужно в гимнастической складке отжаться на двух руках за полминуты. София Теплая отжалась 21 раз и рекорд официально подтвердили судьи, как рассказала ее мать Марина Теплая, только в мае.

«В попытке было 23 раза, но первый ей не засчитали, а также один отжим на 16 попытке, как оказалось, был не полным. Но даже 21 раз — это много, ведь прошлый мировой рекорд составлял 12 раз. А вообще она может отжиться так около 40 раз», — рассказала Марина Теплая.

Этот рекорд уникален, ведь очень сложен в исполнении с технической точки зрения, а также выполняется на время. Кроме того, София Теплая устанавливает уже второй мировой рекорд – в феврале 2022 года спортсменка установила рекорд в движении в гимнастической складке на расстояние в 20 м на время.

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Фото: Марина Теплая