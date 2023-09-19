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Одеські футболістки розгромили суперниць та зібрали гроші військовим (фото)

Одеські футболістки розгромили суперниць та зібрали гроші військовим (фото)

Футболістки одеського футбольного клубу “SeaSters” з розгромним рахунком 12:0 перемогли суперниць. А ще зібрали 150 тисяч гривень для військових.

Про це повідомили на facebook-сторінці ФК “SeaSters”.

18 вересня відбувся Третій тур Першої ліги чемпіонату України з жіночого футболу. Футбольна команда з Одеси “SeaSters” зустріли на своєму полі суперниць з команди “Лідер (Полтавська область).

ФК “SeaSters”

Це була третя поспіль перемога одеських спортсменок.

Перша домашня гра для нашої команди видалася не такою результативною, як перші виїзні. Після зустрічі з «Лідером» SeaSters залишається лідером, –

радіють перемозі на сторінці команди.

ФК “SeaSters”

Хоча гра і пройшла за пустих трибун, 1200 шанувальників команди придбали віртуальні квитки на матч.

Цей матч закінчився не тільки перемогою “SeaSters”, а ще й переказом 150000 гривень до благодійного фонду «Корпорація монстрів» – це гроші від продажу квитків та традиційний благодійний переказ від керівництва клубу. Підтримуємо ЗСУ, щоб наблизити найголовнішу Перемогу, –

повідомили на сторінці ФК “SeaSters”.

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