Одесские фонтаны начали готовить к запуску

В Одессе начинают «пробуждать от зимней спячки» городские фонтаны.

Как информирует КП «Сервисный центр», ежедневные поэтапные работы по расконсервации одесских фонтанов, которые находятся на балансе коммунального предприятия, проводят специалисты участка по обслуживанию фонтанов.

В рамках данных работ коммунальщики уже отремонтировали систему форсунок на фонтане, который расположен на Театральной площади.

Напомним, ранее «театральный» фонтан не раз становился объектом атак вандалов.

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