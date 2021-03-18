Одесские фонтаны начали готовить к запуску

В Одессе начинают «пробуждать от зимней спячки» городские фонтаны.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
Как информирует КП «Сервисный центр», ежедневные поэтапные работы по расконсервации одесских фонтанов, которые находятся на балансе коммунального предприятия, проводят специалисты участка по обслуживанию фонтанов.
В рамках данных работ коммунальщики уже отремонтировали систему форсунок на фонтане, который расположен на Театральной площади.
Напомним, ранее «театральный» фонтан не раз становился объектом атак вандалов.
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