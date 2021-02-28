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Одесскую Привокзальную площадь хотят украсить интерактивным фонтаном с якорем

Одесскую Привокзальную площадь хотят украсить интерактивным фонтаном с якорем

В этом году власти Одессы намерены заняться благоустройством Привокзальной площади. Об этом пишет «Думская» со ссылкой на муниципальный департамент городского хозяйства.

В частности, на Привокзальной площади хотят восстановить зеленую зону и сделать фонтан интерактивным с разноцветной подсветкой. Также фонтан намерены украсить скульптурным изображением туристического логотипа города – «якорем-сердцем».

Кроме того, коммунальщики планируют накрыть спуски в подземные переходы навесами.

Предварительно, на все эти работы планируется потратить около 40 млн грн.

Между тем, как сообщил председатель постоянной комиссии горсовета по вопросам планирования бюджета и финансов Алексей Потапский, не исключено, что из-за финансового положения города реализовать все задуманное в ближайшем будущем вряд ли удастся, и благоустройство Привокзальной площади могут отложить.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, какими были раньше одесская улица Пушкинская и Привокзальная площадь и как они выглядят сейчас.

Также читайте: Одесский сквер Пушкина: круглый, труднодоступный, с фонтаном и львами (фото).

Фото эскиза: Думская

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