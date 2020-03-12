Одесским родителям на заметку: кому положен отпуск во время карантина?

Кабинет министров ввел в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. Запрещается проведение массовых мероприятий и отменяются занятия во всех учебных заведениях. Такие меры приняты, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Однако как быть родителям, которым не с кем оставить ребенка на три недели?

В случае объявления карантина в Украине положен отпуск по уходу за ребенком, но без сохранения заработной платы. Как разъясняет издание kadrovik.ua, это предусмотрено пунктом 3-1 ч. 1 ст. 25 закона Украины «Об отпусках» от 15 ноября 1996 года № 504/96-ВР (далее – закон № 504). Отпуск по уходу за ребенком в возрасте до 14 лет без сохранения заработной платы предоставляется по желанию работника в обязательном порядке.

Процедура предоставления отпуска

Первый этап

Определяем круг лиц, имеющих право на отпуск на период объявления карантина.

Согласно законодательству Украины, отпуск на период объявления карантина может быть предоставлен:

матери;

отцу;

бабушке;

дедушке;

другим родственникам, которые фактически присматривают за ребенком;

лицу, усыновившему ребенка;

лицу, взявшему ребенка под опеку;

одному из приемных родителей;

одному из родителей-воспитателей.

Второй этап

Выясняем основания для предоставления отпуска.

Период, на который объявлен карантин, должен быть подтвержден документально.

Решение о временном приостановлении учебного процесса в учебных заведениях и учреждениях образования в каждом районе или городе областного значения принимают управления и отделы образования.

Введение карантина из-за превышения эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ объявляется органами местного самоуправления.

Общеобразовательные учебные заведения в связи с этим издают приказы о приостановлении учебного процесса.

Итак, документами, подтверждающими объявления карантина, для работников, которые хотят оформить отпуск без сохранения заработной платы, могут быть справки из учебных заведений или копии приказов о приостановлении учебного процесса.

Третий этап

Получение заявления работника.

Если работник желает получить отпуск в период карантина, он должен подать заявление, к которому нужно приложить копию свидетельства о рождении ребенка и документ, удостоверяющий соответствующий статус сотрудника.

Четвертый этап

Выяснение оснований для предоставления отпуска.

Ознакомившись с заявлением об отпуске и документами, приложенными к нему, работодатель обязан издать приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска.

Срок, на который предоставляется отпуск

Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется на период объявления карантина. Поскольку весь период карантина может длиться несколько недель и при необходимости может продолжаться и вводиться несколько раз в течение года, такой отпуск может быть продлен и предоставляться столько раз, сколько в течение года будет соответствующих событий.

При этом работодатели за счет собственных средств могут устанавливать дополнительные трудовые и социально-бытовые льготы для работников. В частности, это могут быть другие виды оплачиваемых отпусков или отпуск большей продолжительности, чем установлено законодательством, на условиях, определенных в коллективном договоре.

Альтернативные варианты для работника и работодателя

Кроме отпуска родители детей до 14 лет на период объявления карантина могут воспользоваться другими правами и гарантиями:

использовать ежегодный отпуск, а также дополнительный социальный отпуск, если они имеют на это право;

оформить в медучреждении лист нетрудоспособности, который оплачивается в определенном порядке, если ребенок заболел в период карантина;

работать на условиях неполного рабочего дня согласно ст.56 Кодекса законов о труде Украины;

получить отпуск без сохранения зарплаты по согласию сторон сроком до 15 календарных дней (ст.26 закона №504).

Работник также не лишен права заключать трудовые договоры о работе на дому с соблюдением норм законодательства.

Напомним, с 12 марта в одесских школах объявлен трехнедельный карантин, детские садики работают в особом режиме.

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Фото: wordpress.com

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