В Одессе возобновилась запись в электронную очередь ЦНАП

Возобновлена предварительная запись в электронную очередь ЦНАП на получение паспортных услуг и выдачу справок о регистрации места проживания / зарегистрированных в жилом помещении / дома лиц.
Об этом сообщил телеграм-канал Одесского городского совета «Одеса. Офіційно».
✅ При этом паспортные услуги временно предоставляются исключительно по одному адресу: ул. Косовская, 2-Д.
Там ведут прием на оформление паспортов с понедельника по сб. с 08:00 до 20:00.
✅ Услуги “Выдача справки о регистрации места жительства или места нахождения лица” и “Выдача справки о зарегистрированных в жилом помещении/доме лиц” доступны в подразделениях ЦНАП по адресам:
- ул. Косовская, 2Д;
- просп. Добровольского, 106;
- ул. Академика Королева, 9;
- ул. Генерала Петрова, 22
Прием граждан осуществляется с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00.
В горсовете напоминают, что запись осуществляет непосредственно заявитель. Передавать талон предварительной записи посторонним лицам запрещено!