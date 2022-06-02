В Одессе возобновилась запись в электронную очередь ЦНАП

Возобновлена ​​предварительная запись в электронную очередь ЦНАП на получение паспортных услуг и выдачу справок о регистрации места проживания / зарегистрированных в жилом помещении / дома лиц.

Об этом сообщил телеграм-канал Одесского городского совета «Одеса. Офіційно».

✅ При этом паспортные услуги временно предоставляются исключительно по одному адресу: ул. Косовская, 2-Д.

Там ведут прием на оформление паспортов с понедельника по сб. с 08:00 до 20:00.

✅ Услуги “Выдача справки о регистрации места жительства или места нахождения лица” и “Выдача справки о зарегистрированных в жилом помещении/доме лиц” доступны в подразделениях ЦНАП по адресам:

ул. Косовская, 2Д;

просп. Добровольского, 106;

ул. Академика Королева, 9;

ул. Генерала Петрова, 22

Прием граждан осуществляется с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00.

В горсовете напоминают, что запись осуществляет непосредственно заявитель. Передавать талон предварительной записи посторонним лицам запрещено!