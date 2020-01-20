Кто сломал ограждение на Греческой площади в Одессе?

На Греческой площади снесли больше десятка столбиков, служащих ограждением в целях безопасности пешеходов.

Коммунальщики говорят, что им и до этого приходилось чинить там ограждение. Однако чтобы было сломано сразу столько – это впервые.

В то же время злоумышленника, повредившего столбики, зафиксировали в муниципальном центре видеонаблюдения.

Так, камеры записали, как ограду ломал водитель автомобиля Ford. При этом, как сообщили в мэрии, правоохранителям уже передали его данные.

По данным издания dumskaya.net, у авто – армянские номера. Однако его продали в Россию, откуда оно к нам и прибыло.

Фото: гордепартамент хозяйства, пресс-секретарь вице-мэра Николай Покровский, Facebook

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