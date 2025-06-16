Ключевые моменты:

14 июня в результате ракетного удара Ирана по израильскому городу Бат-Ям погибла семья из Одессы из пяти человек.

Среди погибших — бабушка, мать, дочь и двое молодых племянников; трое из них были несовершеннолетними.

Детали трагедии и обстоятельства пребывания семьи в Израиле

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес массированный удар по ядерным объектам Ирана

По словам Шимона Бримана, бабушка, мать, дочь и двое молодых племянников погибли в результате прямого попадания иранской ракеты. Стало известно, что одесская семья приехала в город Бат-Ям на лечение дочери. Историк отметил, что погибшие были гражданами Украины из Одессы, и этот факт подтвержден пресс-релизом посольства Украины в Израиле, обнародованным накануне вечером.

Накануне Министерство иностранных дел Украины также сообщало, что среди пятерых погибших украинцев в результате этой атаки — трое несовершеннолетних. Шимон Бриман в своем комментарии добавил, что чувствуется определенная общая судьба между украинцами и израильтянами в контексте подобных трагедий.

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