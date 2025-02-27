Про це повідомили в поліції Одеської області.

Правоохоронці встановили, що 45-річний засновник благодійного фонду звертався в листах до підприємців про збір коштів на амуніцію для наших військових, які захищають країну від російського агресора. Утім, більшу частину грошей, які надходили на рахунки організації, керівник використовував на власне збагачення.

За інформацією ЗМІ, йдеться про колишнього депутата Лиманської райради Сергія Кривенка, який заснував БФ «Аджалик».

Наразі доведено, що за дев’ять місяців «благодійник» отримав пожертв на суму понад п’ять мільйонів гривень, з яких привласнив 3 мільйони 381 тис. грн.

Під приводом своєї благодійної діяльності правопорушник виїхав з України та почав переховуватися.

Йому повідомлено про підозру в незаконному використанні благодійних пожертв з метою отримання прибутку, вчиненому під час воєнного стану за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до семи років.

Наразі підозрюваного оголошено в розшук.

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