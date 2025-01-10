Новости Одессы и Одесской области

Одесская область получила два новых автомобиля скорой помощи

Одесская область получила два новых автомобиля скорой помощи

Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области получил два новых автомобиля скорой помощи класса С. Автомобили оснащены современной техникой для оказания неотложной помощи. Об этом сообщает Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (ООЦЭМП и МК).

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10 января автопарк Центра экстренной медицинской помощи Одесской области пополнился двумя новыми автомобилями скорой помощи класса С. Новый транспорт оборудован современной медицинской техникой, которая позволяет проводить реанимационные мероприятия и обеспечивать комфорт пациентов во время транспортировки.

В Центре экстренной медицинской помощи отметили, что новые автомобили помогут медикам оперативно реагировать на вызовы и оказывать квалифицированную помощь жителям области. Это существенно улучшит качество медицинских услуг в регионе.

Приобретение автомобилей стало возможным благодаря сотрудничеству Министерства здравоохранения Украины с международными партнерами. В частности, инициативу поддержала организация USAID, способствующая развитию медицинских услуг в Украине.

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