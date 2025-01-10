Одесская область получила два новых автомобиля скорой помощи

10 января автопарк Центра экстренной медицинской помощи Одесской области пополнился двумя новыми автомобилями скорой помощи класса С. Новый транспорт оборудован современной медицинской техникой, которая позволяет проводить реанимационные мероприятия и обеспечивать комфорт пациентов во время транспортировки.

В Центре экстренной медицинской помощи отметили, что новые автомобили помогут медикам оперативно реагировать на вызовы и оказывать квалифицированную помощь жителям области. Это существенно улучшит качество медицинских услуг в регионе.

Приобретение автомобилей стало возможным благодаря сотрудничеству Министерства здравоохранения Украины с международными партнерами. В частности, инициативу поддержала организация USAID, способствующая развитию медицинских услуг в Украине.

Читайте также: