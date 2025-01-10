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Одещина отримала два нових автомобілі швидкої допомоги

Одещина отримала два нових автомобілі швидкої допомоги

Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області отримав два нових автомобілі швидкої допомоги класу С. Автомобілі оснащені сучасною технікою для надання невідкладної допомоги. Об цьому повідомляє Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (ООЦЕМД і МК).

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10 січня автопарк Центру екстреної медичної допомоги Одещини поповнився двома новими автомобілями швидкої допомоги класу С. Новий транспорт обладнаний сучасною медичною технікою, яка дозволяє проводити реанімаційні заходи та забезпечувати комфорт пацієнтів під час транспортування.

У Центрі екстреної медичної допомоги зазначили, що нові автомобілі допоможуть медикам оперативніше реагувати на виклики та надавати кваліфіковану допомогу мешканцям області. Це суттєво покращить якість медичних послуг у регіоні.

Придбання автомобілів стало можливим завдяки співпраці Міністерства охорони здоров’я України з міжнародними партнерами. Зокрема, ініціативу підтримала організація USAID, що сприяє розвитку медичних послуг в Україні.

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