Одесская область получила большую партию мощных аккумуляторов Tesla

Об этом сообщает пресс-служба Одесская ОГА.

Благотворительная организация Direct Relief (США) совместно с Благотворительным фондом Евгения Пивоварова передали в нашу область 206 аккумуляторов Tesla Powerwall 2.0.

«Эти системы — наша защита, надежда и уверенность в будущем», — отметили в облгосадминистрации.

В частности, аккумуляторы получит Одесская областная клиническая больница, ЦНАПы, детские дома-интернаты, реабилитационные центры, спасатели.

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Tesla Powerwall 2.0 — эта система мощностью 5 кВт и емкостью 13,5 кВт/ч, которая позволяет накапливать энергию и обеспечивать электропитание даже во время перебоев в работе общей сети. Она оснащена всем необходимым: от инвертора до контроллера, и даже поддерживает подключение через Wi-Fi, Ethernet и LTE.

Благодаря этому Одесская область становится более устойчивой перед вызовами энергетических кризисов, спровоцированных российскими обстрелами.

Напомним, в июле 2024 года в Украине ввели новую программу льготного кредитования на установку солнечных панелей в многоквартирных домах.