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Одеська область отримала велику партію потужних акумуляторів Tesla

Одеська область отримала велику партію потужних акумуляторів Tesla

Одеська область отримала 206 систем енергозбереження, які розподілять між лікарнями, ЦНАПами та дитячими інтернатами.

Про це повідомляє пресслужба Одеської ОДА.

Благодійна організація Direct Relief (США) спільно з Благодійним фондом Євгена Пивоварова передали в нашу область 206 акумуляторів Tesla Powerwall 2.0.

«Ці системи – наш захист, надія та впевненість у майбутньому», – зазначили в облдержадміністрації.

акумулятори

Зокрема, акумулятори отримає Одеська обласна клінічна лікарня, ЦНАПи, дитячі будинки-інтернати, реабілітаційні центри, рятувальники.

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Tesla Powerwall 2.0 – це система потужністю 5 кВт і ємністю 13,5 кВт/год, яка дає змогу накопичувати енергію та забезпечувати електроживлення навіть під час перебоїв у роботі загальної мережі. Вона оснащена всім необхідним: від інвертора до контролера, і навіть підтримує підключення через Wi-Fi, Ethernet і LTE.

Завдяки цьому Одеська область стає більш стійкою перед викликами енергетичних криз, спровокованих російськими обстрілами.

Нагадаємо, у липні 2024 року в Україні запровадили нову програму пільгового кредитування на встановлення сонячних панелей у багатоквартирних будинках.

 

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