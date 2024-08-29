Одеська область отримала велику партію потужних акумуляторів Tesla

Про це повідомляє пресслужба Одеської ОДА.

Благодійна організація Direct Relief (США) спільно з Благодійним фондом Євгена Пивоварова передали в нашу область 206 акумуляторів Tesla Powerwall 2.0.

«Ці системи – наш захист, надія та впевненість у майбутньому», – зазначили в облдержадміністрації.

Зокрема, акумулятори отримає Одеська обласна клінічна лікарня, ЦНАПи, дитячі будинки-інтернати, реабілітаційні центри, рятувальники.

Читайте також: Чиновників одеської мерії звинуватили у присвоєнні іноземних генераторів

Tesla Powerwall 2.0 – це система потужністю 5 кВт і ємністю 13,5 кВт/год, яка дає змогу накопичувати енергію та забезпечувати електроживлення навіть під час перебоїв у роботі загальної мережі. Вона оснащена всім необхідним: від інвертора до контролера, і навіть підтримує підключення через Wi-Fi, Ethernet і LTE.

Завдяки цьому Одеська область стає більш стійкою перед викликами енергетичних криз, спровокованих російськими обстрілами.

Нагадаємо, у липні 2024 року в Україні запровадили нову програму пільгового кредитування на встановлення сонячних панелей у багатоквартирних будинках.