За первые месяцы 2024 года патрульная полиция Одесской области зафиксировала 12 785 случаев управления транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. Все материалы дел переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

Водителям напоминают, что за управление в состоянии опьянения предусмотрены суровые наказания. Согласно части 1 статьи 130 КУоАП, нарушитель получает штраф в размере 17 тысяч гривен и лишение права управления транспортным средством на 1 год. За повторное нарушение (часть 2 статьи 130) штраф возрастает до 34 тысяч гривен, а срок лишения прав — до 3 лет. Также возможно возмездное изъятие транспортного средства или административный арест на 10 суток.

В случаях, предусмотренных частью 3 статьи 130, штраф составляет 51 тысячу гривен, а срок лишения прав — 10 лет. Дополнительно может быть конфисковано транспортное средство или назначен административный арест на 15 суток. Часть 4 статьи 130 предусматривает штраф в размере 34 тысяч гривен или административный арест на 15 суток с лишением прав на 3 года.

Полиция подчеркивает необходимость соблюдения правил дорожного движения и избежания управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

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