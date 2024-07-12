Одесская область: июльская жара негативно влияет на урожай

Об этом сообщили в Департаменте аграрной политики, продовольствия и земельных отношений ООДА.

В первую декаду июля в самые жаркие дни среднесуточная температура воздуха превышала климатическую норму на 3-8⁰. По сравнению с предыдущим периодом температурный режим повысился на 2-3⁰.

При этом осадков на подавляющей части территории области не было. Только в Болградском и Измаильском районах прошел небольшой дождь.

«Условия формирования полноценного урожая поздних культур ухудшились и оцениваются как неблагоприятные. Высокие дневные температуры воздуха и почвы, отсутствие осадков, снижение минимальной относительной влажности воздуха до критических для растительности показателей (30% и менее) создавали условия для возникновения суховеев разной интенсивности, которые негативно влияли на цветение, оплодотворение и формирование зерна у кукурузы и семян у подсолнечника», — рассказали в департаменте.

На отдельных посевных площадях из-за стремительного уменьшения влаги в метровом слое почвы у растений отмечалась стойкая потеря тургора, прекращение роста, преждевременное пожелтение и засыхание листьев, стеблей, а местами и растений полностью.

Тем временем на юге Одесской области продолжается восстановление и реконструкция трех оросительных систем, а именно: Ташбунарской, Измаильской и Нагорнянской, а также разработана проектно-сметная документация на реконструкцию еще 9 оросительных систем. Реализация проектов позволит расширить фактические площади оросительных земель до 39,2 тыс.га и повысить валовой сбор сельскохозяйственных культур: зерновых – более 5 млн. тонн, овощных – более 700 тыс. тонн.

Напомним, жатвенная кампания в Одесской области стартовала еще 11 июня. Из-за ранней весны и засухи сроки жатвы в этом году начались на неделю-две раньше.

По состоянию на 11 июля 2024 года в области собрано уже более 1,5 млн. тонн зерна. Обмолочено – 426 тыс. га. Наибольшие площади уборочных работ в хозяйствах Белгород-Днестровского района.