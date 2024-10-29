Одеська мерія закуповує бактерії для боротьби з цвітінням ставків

Відповідне розпорядження опубліковано на сайті Одеської міськради.

«Комунальному підприємству «Сервісний центр» придбати бактерії хлорели для виконання робіт, пов’язаних із поліпшенням стану та благоустрою ставків парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Дендропарк Перемоги»», – ідеться в тексті розпорядження.

Кошти перерахують із міського фонду охорони навколишнього природного середовища. На це з бюджету міста виділено 33 тис. грн.

Зелена водорість хлорела, яку планує закупити мерія, має здатність інтенсивно виробляти кисень. Хлорела витісняє синьо-зелені водорості, що спричиняють цвітіння, і відновлює популяцію фіто- та зоопланктону. Тому її застосовують для очищення водойм.

Нагадаємо, навесні вода в ставках парку Перемоги набула коричневого кольору. Це було пов’язано з теплою погодою в зимовий період і нестачею кисню в ставку. Ще однією проблемою водойм стало засмічення органічними відходами.

За словами еколога Владислава Балинського, штучний ставок не може існувати без належного людського втручання. Подібним водоймам необхідне регулярне чищення і збільшення припливу прісної води. А для боротьби з цвітінням застосовують два способи: агресивний – з використанням альгіцидів, які гальмують ріст і розвиток одноклітинних водоростей, інший спосіб – використання мікробіологічних препаратів. Ефект від них буде більш тривалим.

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