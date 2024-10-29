Одеська мерія закуповує бактерії для боротьби з цвітінням ставків

Щоб вода у ставках парку Перемоги залишалася чистою і прозорою, Одеська мерія виділила кошти на закупівлю зеленої водорості хлорели.
Відповідне розпорядження опубліковано на сайті Одеської міськради.
«Комунальному підприємству «Сервісний центр» придбати бактерії хлорели для виконання робіт, пов’язаних із поліпшенням стану та благоустрою ставків парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Дендропарк Перемоги»», – ідеться в тексті розпорядження.
Кошти перерахують із міського фонду охорони навколишнього природного середовища. На це з бюджету міста виділено 33 тис. грн.
Зелена водорість хлорела, яку планує закупити мерія, має здатність інтенсивно виробляти кисень. Хлорела витісняє синьо-зелені водорості, що спричиняють цвітіння, і відновлює популяцію фіто- та зоопланктону. Тому її застосовують для очищення водойм.
Нагадаємо, навесні вода в ставках парку Перемоги набула коричневого кольору. Це було пов’язано з теплою погодою в зимовий період і нестачею кисню в ставку. Ще однією проблемою водойм стало засмічення органічними відходами.
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За словами еколога Владислава Балинського, штучний ставок не може існувати без належного людського втручання. Подібним водоймам необхідне регулярне чищення і збільшення припливу прісної води. А для боротьби з цвітінням застосовують два способи: агресивний – з використанням альгіцидів, які гальмують ріст і розвиток одноклітинних водоростей, інший спосіб – використання мікробіологічних препаратів. Ефект від них буде більш тривалим.
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