На Одесчине в Доброславе снесут детский сад и построят новый — с лифтом и укрытием

Как сообщается на платформе госзакупок Prozzoro, сельсовет Доброслава ищет подрядчика для реконструкции корпуса №1 ясли-сада «Країна мрій» на Киевской, 19.

За 183 миллиона гривен победитель тендера должен разобрать старый детсад и фактически построить новый. Согласно тендерной документации планируется демонтировать строительные конструкции, признанные непригодными к нормальной эксплуатации и возвести на этом же месте двухэтажный корпус, в котором будут располагаться две ясельные группы по 15 детей, четыре группы среднего и старшего возраста по 20 детей и одна инклюзивная группа на 20 детей.

На первом этаже будут размещаться игровые комнатами, спальни, буфеты, раздевалки и санузлы. Инклюзивную группу оборудуют ресурсной комнатой. На втором этаже будут музыкальный и спортивный залы, кабинет музрука и подсобные помещения. В проекте предусмотрен также один подъемник для лиц с инвалидностью.

В бюджет работ также вошло строительство собственного противорадиационного укрытия. Это помещение в цокольном этаже здания, которое в мирное время будет использоваться как вспомогательное.

На территории садика построят спортивную площадку.

Все работы планируют закончить до 1 декабря 2025 года.

Отметим, проектирование детсада, которое разработали в 2023 году, стоило почти 1,5 млн гривен, а экспертиза проекта обошлась в более 89 тысяч грн.

Средства на строительство детсада в Доброславе выделены из местного и государственного бюджетов. Еще 30 миллионов гривен для реализации проекта предоставит Европейский Инвестиционный Банк по программе восстановления Украины, сообщили в Министерстве развития громад и развития Украины.

На фото — детский сад в Доброславе, который снесут