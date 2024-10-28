Одеська «Ластівка» відроджується: колишній санаторій стане реабілітаційним центром із дитячим садочком, школою та укриттям

У закритому туберкульозному санаторії «Ластівка» на вул. Дача Ковалевського в Одесі планують провести капремонт і відкрити реабілітаційний центр для дітей.
На платформі Prozorro опубліковано тендер на розробку проєктної документації.
Міське Управління капітального будівництва шукає підрядника, який розробить проєктну документацію для «реконструкції будівель комунальної власності для розміщення дитячого реабілітаційного центру за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 101/1».
Оголошена вартість – 4 млн 498 тисяч грн.
Згідно з тендерною заявкою, старі будівлі мають реконструювати під лікувально-діагностичний комплекс. Тут розмістять корпуси реабілітації, діагностики, ментального здоров’я та паліативної допомоги.
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Крім того, чинні будівлі будуть перероблені на дитячий садок і школу. На території мають збудувати протирадіаційне укриття, облаштувати паркування, мініфутбольне поле, майданчик вуличних тренажерів, тенісний корт, баскетбольне та волейбольне поля.
Аукціон має відбутися 8 листопада. Проєкт має бути готовий до 31 травня 2025 року.
Нагадаємо, туберкульозний санаторій «Ластівка» займає територію в 3,7 га в прибережній зоні. Муніципальна здравниця відкрилася 1954 року і закрилася в листопаді 2017 року.
Офіційним приводом для закриття став незадовільний санітарний стан і порушення вимог пожежної безпеки. Корпуси санаторію давно потребують ремонту і просто руйнуються: дах тече, в душових і туалеті течуть труби, із зовнішніх стін обсипається штукатурка. Усередині будівель на стінах повсюдно присутня цвіль і грибок.
2021 року мерія вирішила створити на базі «Ластівки» реабілітаційний центр.