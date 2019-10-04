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Новости Одессы и Одесской области

Уроки одесского учителя физики посмотрело 15 миллионов пользователей Youtube

Уроки одесского учителя физики посмотрело 15 миллионов пользователей Youtube

65-летний педагог Ришельевского лицея Павел Виктор из Одессы давно прославился креативными методами преподавания.

Он стал снимать уроки физики в занимательном и доступном формате для школьников и выкладывать их на Youtube. Ребятам такой подход очень нравится.

И, судя по количеству подписчиков, не только в Одессе. Так, на онлайн-канал учителя уже подписалось 325 тысяч интернет-пользователей из разных уголков планеты.

А недавно в Facebook Павел Виктор с гордостью сообщил о том, что его видеоуроки набрали уже 15 миллионов просмотров в сети. А это делает его одним из самых востребованных и популярных блогеров в мире.

“Приятная новость ко Дню учителя! – написал Павел Андреевич. – Не зря стараемся!”.

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Фото: Facebook Павла Виктора

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