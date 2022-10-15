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Одесская теннисистка Элина Свитолина стала мамой

Одесская теннисистка Элина Свитолина стала мамой

Первая ракетка Украины родом из Одессы Элина Свитолина стала мамой: в ночь на субботу, 15 октября она родила дочь.
Своим счастьем спортсменка поспешила поделиться у себя на странице в соцсети.

Судя по посту Элины Свитолиной в Instagram, теннисистка вместе с мужем назвали девочку Скай.

«Какая ночь! Леди и джентльмены, поздравляйте Скай Монфис», – написала новоиспеченная мама.

Последний матч Элина Свитолина провела еще в марте на турнире в Майами, после чего взяла перерыв, пропустив Кубок Билли Джин Кинг, а также турниры в Чарлстоне, Мадриде и Риме.

Позже Свитолина заявила, что не будет играть на грядущем турнире Большого шлема Ролан Гаррос. Одной из причин она называла и моральное состояние из-за продолжающейся в Украине войны.

Напомним, в июле 2021 года Элина Свитолина вышла замуж за французского спортсмена, профессионального теннисиста Гаэля Монфиса, а в мае 2022 года сообщила о своей беременности.

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Фото из Instagram Элины Свитолиной

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Редакция ПРОФИЛЬ

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