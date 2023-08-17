Одесская ОГА определила размеры «ставок» для громад на нужды ВСУ

В сети фейсбук появилось распоряжение председателя ОГА Олега Кипера об обращении к громадам Одесской области (через председателей районных военных администраций) с требованием перечислить средства на армию и терроборону. Олег Кипер дал четкий срок – до 15 августа провести внеочередные сессии и перевести деньги на область.

Об этом сообщает издание «Интент» со ссылкой на журналистку Ирину Гриб, опубликовавшую распоряжение Олега Кипера.

В документе отмечено, что «на данный момент существует острая потребность в обеспечении материально-технической базы Вооруженных сил Украины».

Учитывая это, Одесская ОГА просит председателей районных государственных (военных) администраций срочно провести работу с председателями территориальных громад по принятию решений о передаче из местных бюджетов в главный бюджет области в рамках соответствующих местных программ поддержки ТРО и ВСУ за счет средств, которые остались непрофинансированными в местных бюджетах. свободного денежного ресурса.

Для каждой громады была определена своя сумма средств: Одесса – 386,7 млн грн, Черноморск – 32,8 млн грн, Южное – 41 и т. д. в перечне за каждой громадой закреплена соответствующая «ставка», которую должны местные советы перечислить на баланс области.

Общая сумма, которую общины должны передать Одесской ОГА, составляет почти миллиард гривен.

Напомним, что главаОдесской ОГА Олег Кипер подписал распоряжение о назначении директором областного департамента здравоохранения Александра Курмышева.

Фото: Ирина Гриб, Википедия