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Одесская ОГА определила размеры «ставок» для громад на нужды ВСУ

Одесская ОГА определила размеры «ставок» для громад на нужды ВСУ

В сети фейсбук появилось распоряжение председателя ОГА Олега Кипера об обращении к громадам Одесской области (через председателей районных военных администраций) с требованием перечислить средства на армию и терроборону. Олег Кипер дал четкий срок – до 15 августа провести внеочередные сессии и перевести деньги на область.

Об этом сообщает издание «Интент» со ссылкой на журналистку Ирину Гриб, опубликовавшую распоряжение Олега Кипера.

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В документе отмечено, что «на данный момент существует острая потребность в обеспечении материально-технической базы Вооруженных сил Украины».

Учитывая это, Одесская ОГА просит председателей районных государственных (военных) администраций срочно провести работу с председателями территориальных громад по принятию решений о передаче из местных бюджетов в главный бюджет области в рамках соответствующих местных программ поддержки ТРО и ВСУ за счет средств, которые остались непрофинансированными в местных бюджетах. свободного денежного ресурса.

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Для каждой громады была определена своя сумма средств: Одесса – 386,7 млн грн, Черноморск – 32,8 млн грн, Южное – 41 и т. д. в перечне за каждой громадой закреплена соответствующая «ставка», которую должны местные советы перечислить на баланс области.

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Общая сумма, которую общины должны передать Одесской ОГА, составляет почти миллиард гривен.

Напомним, что главаОдесской ОГА Олег Кипер подписал распоряжение о назначении директором областного департамента здравоохранения Александра Курмышева.

Фото: Ирина Гриб, Википедия

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