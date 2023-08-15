В Одесской области новый руководитель департамента здравоохранения: что о нем известно

Председатель Одесской облгосадминистрации (ОГА) Олег Кипер подписал распоряжение о назначении директором областного департамента здравоохранения Александра Курмышева. Об этом сообщила пресс-служба Одесской ОГА.

Новый чиновник вступил в должность 15 августа 2023 года с официальной зарплатой в размере 12 тысяч 800 гривен. По информации местных пабликов, Курмышев уже появлялся в Одесской областной администрации при руководстве Одесской ОГА Максима Куцого. Он был советником по медицинским вопросам. В частности, советником по урегулированию конфликта вокруг областного центра нефрологии и гемодиализа.

До этого Курмышев возглавлял Киевский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Там он запомнился закупкой семи машин скорой помощи за 15 миллионов гривен.

В Курмышеве областной департамент здравоохранения возглавляла Наталья Одарий-Захарьева. 12 июля 2023 стало известно, что директор департамента здравоохранения Одесской ОВА Наталья Одарий-Захарьева 11 июля написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Напомним, что Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении бывшему главе Одесской ОГА Максиму Степанову в хищении 450 миллионов гривен.

Фото: Думская