Одесская область закупит специальные респираторные маски для борьбы с распространением коронавируса

В Одесской областной государственной администрации созвали специальную комиссию по обсуждению профилактических мер для борьбы с распространением коронавируса.

Как передает корреспондент «Одесской жизни», на заседание комиссии пришли представители различных ведомств области, а также через онлайн-связь к обсуждению были подключены главы территориальных громад или их заместители.

В ходе заседания комиссии стало известно, что в Одессе определить признаки коронавируса очень сложно. Для начала медикам придется исключить вирус «А» и вирус «Б», после чего уже пациент будет рассматриваться как инфицированный коронавирусом. Анализы будут отправлять в лабораторию в Лондон, и только лишь в течение двух-трех недель придет результат.

Чтобы обезопасить себя в случае появления вируса на территории Одесской области, жителям порекомендовали использовать респираторные маски N95 и N98 – они на 95% смогут защитить от заражения.

Однако на данный момент в Одесской области таких масок нет, поэтому замглавы ОГА Денис Ванаш распорядился закупить их в Днепре. Ориентировочная цена такого личного средства защиты органов дыхания будет составлять 20 гривен.

В местах массового скопления людей, больницах, а также на ранке «7-й километр» должны быть установлены тепловизоры, бактериальные излучатели, а также должны быть в наличии антисептические средства. Это же касается аэропорта, вокзалов, морских портов, только там уже будут проверять прибывших не только из Китая, но и из других стран, где уже зафиксированы случаи проявления вируса.

Дмитрий Ванаш распорядился усилить техногенно-экологическую безопасность в регионе, закупить необходимое медицинское оборудование, препараты, дезинфицирующие средства, а также поручил провести разъяснительную работу с главврачами больниц.

В Одессе и области планируют утвердить госпитальные базы для оказания медицинской помощи заболевшим. Такие госпитальные базы должны быть укомплектованы необходимыми лекарствами и оборудованием. Кроме того, будут сформированы бригады быстрого реагирования для транспортировки больных коронавирусом.

Администрация «7 километра» должна разработать собственный план действий на случай выявления больных коронавирусом и приобрести средства индивидуальной защиты.

Ректорам вузов поручили подготовить списки студентов, прибывших из Китая на обучение после 1 января и обеспечить их ежедневный медицинский осмотр.

В настоящее время на территории Украины коронавирус не обнаружен. Однако заболевание уже распространилось на 18 стран мира. Известно о 6081 случае заболевания, из которых 98,5% зарегистрированы в Китае. Летальных случаев зарегистрировано 132.

Напомним, “Одесская жизнь” рассказывала, что известно о коронавирусе и грозит ли он Одессе. Мы также сообщали, что в Китае сейчас находится около 10 тысяч украинцев. Авиакомпания МАУ 31 января и 4 февраля выполнит два рейса в Китай для эвакуации украинцев из-за вспышки коронавируса в стране. Затем авиаперевозчик отменит рейсы в этом направлении до 24 февраля.

Фото: 24 канал, Артем Виноградов

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