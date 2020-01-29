Коронавирус: что о нем известно и грозит ли он Одессе

Уже вторую неделю весь мир следит за ситуацией в Китае, где от нового вируса гибнут люди. Власти КНР уже назвали нынешнюю вспышку болезни эпидемией. А вирус продолжает наступление.

Коронавирус зарегистрирован почти во всех регионах КНР, в том числе, в Пекине и Шанхае. По состоянию на 29 января 15 стран уже подтвердили случаи заражения коронавирусом: он выявлен в Австралии, Вьетнаме, Южной Корее, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Японии, Франции, Германии, Швейцарии, России, Камбодже, ОАЭ. В Киеве тоже обнаружили коронавирус, к счастью, не китайский.

Кто такие коронавирусы?

Коронавирусы — это семья вирусов-возбудителей заболеваний у животных и птиц. Восприимчивы к ним верблюды, крупный рогатый скот, летучие мыши, змеи, собаки, кошки, свиньи. А шесть вирусов семейства (а с новым вирусом семь) способны поражать человека. Коронавирус может поражать дыхательную систему и пищеварительный тракт, реже — печень, сердце и другие органы.

Коронавирусы это РНК-вирусы, а значит, что ДНК в них нет, и потенциал к мутациям может быть довольно высок.

Именно коронавирус был возбудителем вспышки атипичной пневмонии в Китае в 2002 году, которую позже назвали тяжелым острым респираторным синдромом (SARS).

Уханьский след

Новый, ранее неизвестный, вирус — 2019-nCoV, который поражает легкие, появился в декабре 2019-го. Эпицентр болезни — город Ухань с населением 8,9 млн человек.

Источником вируса, как считают власти, стал городской рынок, где продавались морепродукты, птицы, змеи, кролики и другие животные, которые и могли быть инфицированы.

Чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции, Ухань взяли в плотное кольцо карантина. Въезды и выезды блокирует полиция. Прекратили работу аэропорт и железнодорожные станции, не ходят автобусы, метро, паромы. В городе заметны вооруженные патрули и отряды войск химзащиты. Власти начали ускоренное строительство новой инфекционной больницы на 1300 коек.

Уже начинать бояться?

Однако пока эти меры не стали панацеей. По состоянию на 29 января, жертвами нового коронавируса стали 132 человека, 6057 — инфицированы.

А болезнь, тем временем, покинула границы Поднебесной. Заразились граждане других государств. Однако все они или находились в КНР, или контактировали с китайцами.

Сегодня установлено: вирус передается от человека к человеку. Однако неясно, насколько активно.

Это лечится? Специального лечения, которое было бы направлено именно на коронавирус, нет. Поэтому пациенты могут получать только симптоматическую и поддерживающую терапию.

Как уберечь себя от коронавируса?

Замдиректора Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины Сергей Дементьев ознакомил с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения для защиты от коронавируса:

Избегать поездок в Китай.

Не посещать рынки и ограничить контакт с продуктами животного происхождения.

Активно пользоваться средствами индивидуальной защиты (мыть руки, следить за гигиеной).

Если заболели – не заниматься самолечением и обратиться за медицинской помощью.

Избегать контакта с больными, у которых есть симптомы гриппа.

Эксперты отмечают, что в Одессе, как и по всей Украине, пока нет специальных систем для диагностики коронавируса. Однако Минздрав обещает закупить тесты для выявления коронавируса на следующей неделе.

Можно ли заразиться от посылки из Китая?

В «Укрпочте» утверждают, что коронавирус через посылки не распространяется, и просят не распространять неправдивую информацию.

— Никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано, — отметили в компании.

На сегодняшний день Всемирная организация здравоохранения не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы и международной торговли.

Аукнется ли в Одессе?

Есть такой риск. Сейчас люди много путешествуют, а болезни «путешествуют» вместе с ними. Мэр Одессы в связи с распространением в Китае коронаровируса распорядился принять превентивные меры.

– Вы видите, что достаточно серьезно распространяется это вирус. Вы знаете, что у нас достаточно большая китайская диаспора, – отметил Геннадий Труханов

В департаменте здравоохранения сообщили, что медперсонал лечебных учреждений уже подготовлен к режиму профилактики распространения вируса. С 28 декабря введен особый режим в лечебных учреждениях: это ограничение посещений и «масочный» режим. А в пограничной зоне — аэропорт и вокзал, будут проводиться специальные мероприятия.

У нас свои вирусы

Коронавируса в Одессе, к счастью нет. Зато хватает другой инфекции.

Эпидемиологический порог по заболеваемости гриппом превышен уже на 7,6%. За прошлую неделю общий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Одессе вырос почти на 30%. Городские власти намерены усилить контроль в аэропорту и железнодорожном вокзале, ввести в больницах «масочный» режим и сократить посещения. За прошедшую неделю уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Одессе увеличился на 28,8%. Согласно исследованиям, наблюдается одновременная циркуляция вирусов гриппа «А H1N1» и вирусов негрипозной этиологии.

Всего за неделю ОРВИ и гриппом заболели 5618 одесситов, 74% из которых — дети. Растет также количество обращений пациентов с ОРВИ и гриппом в стационары городских детских больниц и инфекционной больницы.

Под ударом — дети

Медики подчеркивают: в случае заболевания, особенно если заболел ребенок, обязательно обратиться к врачу или вызвать неотложную помощь по телефонам: 15-50 (со стационарного телефона) или 0-800-50-15-50.

Во всех детских городских поликлиниках Одессы сегодня организованы приемы дежурных врачей-педиатров в субботу и воскресенье.

– Все койки в стационаре уже заняты. Если это ОРВИ или грипп группы А, то лечение можно обеспечить в домашних условиях. Самым маленьким — до 1 года, необходим стационар, – подчеркнула глава отдела охраны материнства и детства городского департамента здравоохранения Анна Лунева.

А в одесских школах введен карантин. Закрыли учебные заведения с 28 января — на две недели, чтобы избежать распространения эпидемий в городе. В детских садах группы будут закрываться, если количество больных детей превысит 20%.

Напомним, в Китае сейчас находится около 10 тысяч украинцев. Авиакомпания МАУ 31 января и 4 февраля выполнит два рейса в Китай для эвакуации украинцев из-за вспышки коронавируса в стране. Затем авиаперевозчик отменит рейсы в этом направлении до 24 февраля.

Фото: Корреспондент

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