В Китае находится10 тысяч украинцев. МАУ планирует временно прекратить полеты из-за коронавируса

Авиакомпания Международные авиалинии Украины выполнит два рейса в Китай для эвакуации украинцев из-за вспышки коронавируса в стране. Затем авиаперевозчик отменит рейсы в этом направлении до 24 февраля.

Как сообщает пресс-служба МАУ, 31 января и 4 февраля авиакомпания выполнит два рейса из Санаи (Китай) в Киев. В МАУ подчеркнули, что это будут рейсы исключительно на вывоз пассажиров.

До 24 февраля этот авиаперевозчик не будет выполнять рейсы в Китай до нормализации ситуации. Это предварительная дата, ее могут пересмотреть, если распространение вируса продолжится.

На территории Китая в настоящее время находится около 10 тысяч граждан Украины. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает “Интерфакс-Украина”.

“Это наши студенты, это люди, которые работают в наших консульских и посольских подразделениях, это люди, которые работают по контрактам в Китае. Мы сегодня почти со всеми имеем налаженную связь, понимаем, где они находятся, в каком они состоянии”, – сказал Алексей Данилов.

По его словам, “пока что никаких проблем у наших граждан, которые находятся в Китае, нет”.

При этом в случае необходимости власти Украины будут рассматривать вопрос эвакуации части украинских граждан с территории Китая.

По последним данным, как минимум 106 человек умерли в результате заражения вирусом, подтверждено 4603 случая заражения в Китае.

Фото: REUTERS

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