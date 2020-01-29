fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В Китае находится10 тысяч украинцев. МАУ планирует временно прекратить полеты из-за коронавируса

В Китае находится10 тысяч украинцев. МАУ планирует временно прекратить полеты из-за коронавируса

Авиакомпания Международные авиалинии Украины выполнит два рейса в Китай для эвакуации украинцев из-за вспышки коронавируса в стране. Затем авиаперевозчик отменит рейсы в этом направлении до 24 февраля.

Как сообщает пресс-служба МАУ, 31 января и 4 февраля авиакомпания выполнит два рейса из Санаи (Китай) в Киев. В МАУ подчеркнули, что это будут рейсы исключительно на вывоз пассажиров.

До 24 февраля этот авиаперевозчик не будет выполнять рейсы в Китай до нормализации ситуации. Это предварительная дата, ее могут пересмотреть, если распространение вируса продолжится.

На территории Китая в настоящее время находится около 10 тысяч граждан Украины. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает “Интерфакс-Украина”.

“Это наши студенты, это люди, которые работают в наших консульских и посольских подразделениях, это люди, которые работают по контрактам в Китае. Мы сегодня почти со всеми имеем налаженную связь, понимаем, где они находятся, в каком они состоянии”, – сказал Алексей Данилов.

По его словам, “пока что никаких проблем у наших граждан, которые находятся в Китае, нет”.

При этом в случае необходимости власти Украины будут рассматривать вопрос эвакуации части украинских граждан с территории Китая.

По последним данным, как минимум 106 человек умерли в результате заражения вирусом, подтверждено 4603 случая заражения в Китае.

Фото: REUTERS

 

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Загрузка...
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить