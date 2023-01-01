В Одесской области наблюдается необычно много хищных птиц

До двух десятков хищных птиц наблюдают в Национальном природном парке «Тузловские лиманы». Об этом сообщает эколог Иван Русев.

По словам эколога, в этом году сформировались благоприятные условия для размножения мышевидных грызунов. А теплая осень и начало зимы продлили период их размножения.

И в тех местах, где численность грызунов достаточная, в течение дня удалось насчитать около двух десятков хищных птиц, которые летают в поисках пищи.

Всего удалось насчитать около двух десятков хищников: три вида канюков: канюк курганник (Красная книга Украины), канюк обыкновенный и канюк мохноногий. Несколько особей обыкновенного пустельги, а в сумерках удалось увидеть и особей болотных сов.