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Одесская область получила две сотни генераторов из жаркой страны

Одесская область получила две сотни генераторов из жаркой страны

Объединенные Арабские Эмираты передали Украине в виде помощи 2500 генераторов. 208 из них достались Одесской области. Оборудование уже прибыло в наш регион.

Об этом сообщили в Одесской областной военной администрации.

Одесская область получила крупную партию генераторов, предоставленных руководством Объединенных Арабских Эмиратов. Эти генераторы для Одесщины распределены в рамках программы «Утепляем страну».

«Все 208 поступивших генераторов будут пропорционально распределены среди районов и громад Одесской области для обеспечения первоочередных потребностей населения и объектов критической инфраструктуры» — отметил Начальник Одесской ОВА Максим Марченко.

Еще в декабре прошлого года ОАЭ объявили, что направят в Украину 2500 генераторов мощностью от 3,5 до 8 киловатт.

В целом же эта страна выделила 100 млн долл. США на оказание гуманитарной помощи гражданскому населению, пострадавшему от войны в Украине.

Генераторы передадут учреждениям здравоохранения, образования, а также объектам критической инфраструктуры.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что одесские порты получили мощные генераторы от американских фондов.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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