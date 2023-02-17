Побег на развалюхах: в Одесской области новая «мода»

У уклонистов от мобилизации в Одесской области появился новый способ побега за границу. Мужчины покупают старые машины, едут, якобы, в Белгород-Днестровский, но по на участке дороги, проходящей через Молдову, бросают свой транспорт и бегут в соседнюю страну пешком.

О таком «ноу-хау» желающих незаконно покинуть страну сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

Чтобы стоимость побега была меньше, уклонисты приобретают самые дешевые автомобили, по сути развалюхи. Ведь проехать от этих машин требуется совсем немного, а потом их все равно бросят.

15 февраля пограничники Белгород-Днестровского отряда провели два похожих задержания. В обоих случаях по паре мужчин пытались незаконно пересечь государственную границу.

Прибегая к уловкам, они пытались ввести в заблуждение охранников границы, объясняя, что направляются домой (в Белгород-Днестровский район — ред). Однако старые транспортные средства и неуверенные рассказы мужчин вызывали подозрение.

В ходе опроса, будущие беженцы признались, что сначала приобрели себе автомобили в одном из населенных пунктов Одесщины. В дальнейшем в их планах было оставить транспортные средства вблизи границы и направиться пешком в Молдову.

Перед этим они получили инструктаж своих действий в закрытых телеграм-каналах. Причем уплатили за такие «информационные услуги» от 1000 до 2000 долларов США с каждого. Отметим, что больше, чем стоили машины, купленные ими для побега.

Правонарушителей привлекли к ответственности по ст.204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Их дальнейшую судьбу будет решать суд.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала про уклониста, который хотел сбежать в Молдову, но угодил в ловушку.