Рост цен на топливо в 2023 году: что об этом говорят эксперты

В сети появилась информация, что летом 2023 года нас ждет рост цен топлива на заправках. Власти планируют вернуть акциз и НДС на бензин, дизель и автомобильный газ довоенного уровня.

Почему возобновление акциза на топливо необходимо?

С первых дней войны Кабинет министров Украины принял решение отменить акцизы на топливо и снизить НДС с 20 до 7% при его ввозе. Эта мера позволила властям уберечь страну от дефицита горючего на заправках и удержать рост цен. Которые, как мы помнили, были нестабильными и пугали нас долгое время.

В марте этого года стало известно, что с 1 июля 2023 года НДС и акциз на топливо планируют вернуть до довоенного уровня. То есть налог поднимется до 20%. По словам председателя комитета Совета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниила Гетманцева, решение Кабмина снизить налог в прошлом году было ошибочным. Этот только привело к нелегальному ввозу бензина и дизельного топлива, но никак не урегулировало их стоимость.

Такую государственную инициативу поддержал и эксперт по топливу, директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн. Он считает, что повышенные налоги на топливо пойдут на пользу украинскому бюджету. А цены на нефть в мире наоборот упали (в марте 2022 — 140 долларов за баррель, сейчас — 75 долларов за баррель), поэтому потребителям не стоит бояться.

К тому же нас успокаивают тем, что акциз на топливо в Украине меньше, чем минимальный в Европе (например, в Болгарии — 363 евро за 1000 литров бензина и 330 евро за 1000 литров дизельного топлива). И одна из наших задач по пути к Евросоюзу — сравнять «топливные налоги». Но ведь никто не сравнивает прожиточный минимум украинца и экономическую ситуацию, которая только усугубилась из-за войны.

Какой будет цена на топливо в 2023 году?

В сентябре 2022 года Верховная Рада даже приняла закон №7668-д о возвращении акциза на топливо с 1 июля 2023 года. В нем сказано, что ставка НДС снова будет на уровне 20%, а акцизы — к 213 и 140 евро за 1000 литров на бензин и дизельное топливо. Если акциз и НДС на топливо вернут на довоенный уровень, то цена на бензин, дизель и газ повыситься примерно так:

бензин — на 11,2 гривны за литр (с 47,17 до 58,35 гривны за литр);

дизельное топливо — на 7,7 гривны за литр (с 47,43 до 55,10 гривны за литр);

автомобильный газ — на 2,6 гривны за литр (21,77 до 24,40 гривны за литр).

Средняя стоимость топлива на АЗС сегодня:

Бензин А-95 (премиум) — от 48,74 гривны за литр.

Бензин А-95 — от 46,63 гривны за литр.

Бензин А-92 — от 44,87 гривны за литр.

Дизельное топливо — от 46 гривен за литр.

Газ автомобильный — от 21,69 гривны за литр.

Однако точные цены на топливо в этом году мы сможем увидеть только летом.