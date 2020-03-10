Одесская область одной из первых получит тесты на коронавирус

Поставки экспресс-тестов на коронавирус, которые можно продавать в аптеках, ожидаются в Украине 15-16 марта. А тест-системы в областные лаборатории начнут поставлять уже на этой неделе.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко в ходе брифинга в Киеве, передают “Українські новини”.

“Стоимость быстрых тестов – около 350 гривен”, – сказал он. Однако аптеки должны будут их закупать самостоятельно.

Замминистра также отметил, что на этой неделе планируется поставка тест-систем в лаборатории по регионам. Это сократит время исследования и увеличит количество людей, которые будут тестироваться. Сейчас все образцы с подозрением на инфекцию анализируются в Киеве.

Ожидается поставка 50 тест-систем, на каждой из которых можно исследовать 100 образцов. “Они уже вылетели из Копенгагена. Сегодня-завтра ожидаем поставку”, – сказал Ляшко.

По его словам, сначала тест-системы будут доставлены в Одесскую и Днепропетровскую область. Приоритетными для распределения он также назвал Закарпатскую и Львовскую области, Черновцы.

Всего в Украине исследовано 40 подозрений на коронавирусную инфекцию, пока зафиксирован 1 случай заражения – в Черновцах.

“Мы готовимся к тому, что количество случаев коронавируса может расти”, – подчеркнул он.

По словам Ляшко, в Украине также рассмотрят вопрос ограничения авиасообщения, чтобы предупредить распространение коронавирусной инфекции.

Фото: Фокус

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!