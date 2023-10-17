Можно ли сесть в тюрьму, если оскорблять жену

Об этом сообщили в полиции одесской области.

33-летний житель Березовского района, будучи в нетрезвом состоянии, систематически словесно оскорблял и унижал свою сожительницу. После каждого конфликта потерпевшая вызывала правоохранителей, которые составляли в отношении обидчика административные материалы по статье 173-2 Кодекса Украины.

С мужчиной проводили профилактические беседы, предупреждали о криминальной ответственности..

Суд неоднократно назначал мужчине наказание в виде штрафа. Однако на путь исправления он становиться не хотел и продолжал оскорблять гражданскую жену. Поэтому за систематическое совершение домашнего насилия полицейские приступили к производству по статье 126-1 Уголовного кодекса Украины.

За это мужчине грозит наказание в виде общественных работ сроком от ста пятидесяти до двухсот сорока часов или ареста сроком до шести месяцев, или ограничение свободы сроком до пяти лет, или лишение свободы сроком до двух лет.

Как действовать пострадавшим от домашнего насилия во время приезда на вызов полиции

О каждом факте домашнего насилия важно сообщать на экстренный номер вызова полиции «102» или участковому офицеру полиции.

Когда полиция приезжает по вызову домашнего насилия, пострадавшему лицу необходимо соблюдать следующие действия, которые помогут защитить себя, получить необходимую информацию и собрать важные доказательства:

– рассказать о случае насилия нужно без присутствия обидчика. Обидчик может оказывать психологическое влияние на пострадавшего, поэтому желательно общаться с полицией отдельно;

— если пострадавшим или свидетелем домашнего насилия стал ребенок, обязательно нужно об этом сообщить полиции, которая должна это зафиксировать. Родители обязаны совершать активные действия по защите своих детей;

— кроме устного заявления о совершении насилия важно подать письменное заявление и написать детальные объяснения, в которых нужно максимально изложить обстоятельства совершения домашнего насилия. Пострадавшее лицо может изложить в пояснениях всю информацию, которую считает нужным;

— помните, что по каждому факту домашнего насилия уполномоченный полицейский должен составить оценку рисков домашнего насилия. Важно ответить на каждый из вопросов, который задаст полицейский;

— по результатам оценки рисков уполномоченный полицейский может вынести обидчику срочное запретительное предписание, максимальный срок которого составляет 10 дней. Если обидчик нарушит вынесенный срочный запрет, пострадавшему лицу важно зафиксировать соответствующее нарушение и немедленно сообщить об этом полиции;

— если пострадавшее лицо чувствует, что ему и ребенку (при наличии) будет безопаснее в другом месте, чем остаться в месте совместного проживания с обидчиком, необходимо сообщить об этом полицейским. Полиция может оказать помощь в направлении безопасного временного пребывания;

— если вы чувствуете, что вам необходима медицинская помощь, полицейские могут вызвать бригаду медицинской помощи или сделайте это самостоятельно;

— важно спросить у полицейских, какие права имеет пострадавшее лицо и какие органы и службы ответственны за их предоставление. Спросите контакты служб, работающих со случаями домашнего насилия, включая: Центр социальных служб, Службы по делам детей, Центр предоставления бесплатной вторичной правовой помощи;

— важно спросить и записать фамилии, имя и звание приехавших на вызов полицейских, а также уточнить, каким образом можно связаться с участковым офицером полиции и ювенальным полицейским (если есть пострадавший ребенок);

— если вы чувствуете, что вам нужна психологическая поддержка, спросите у полицейских телефоны мобильной бригады социально-психологической помощи и попросите вызвать бригаду или сделайте это самостоятельно.

Справка

Службы поддержки лиц, пострадавших от домашнего насилия и/или насилия по признаку пола

1. Центры помощи лицам, пострадавшим от домашнего и/или насилия по признаку пола:

– в Приморском районе -тел.: (048) 705-54-12(13);

– в Пересыпском районе -тел.: (048) 763-04-40.

2. Мобильные бригады социально-психологической помощи лицам, пострадавшим от домашнего насилия и/или насилия по признаку пола-тел.: (048) 793-46-01 (02,03,04,05).

3. Муниципальная горячая линия с целью сообщения о случаях домашнего насилия – тел.: (048) 73-73-103.

4. Комплексная медицинская помощь женщинам, пострадавшим от домашнего, гендерно обусловленного и сексуального насилия

Гинекологический кабинет безбарьерного доступа:

КНП «Родильный дом № 7» (ул. Космонавтов 11/13, приемное отделение — тел.: (048) 766-85-05);

женская консультация №8 — тел.:(048) 765-64-94;

женская консультация №9 — тел.: (048) 796-25-30.

Интегрированные центры комплексной поддержки лиц, пострадавших в результате войны и от гендерно обусловленного насилия:

— КУ «Городская поликлиника №20» (ул. Левитана, 62, 1 этаж, пн. — пт. с 09.00 до 16.00, тел.: (050) 577-74-01; (050) 577-74-27; 050) 577-73-85);

— КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №5» (просп. Добровольского, 159, тел.:( 050) 577-73-12).

5. Одесский местный центр по предоставлению безвозмездной вторичной правовой помощи (ул. Коблевская, 40, тел.: (048) 726 14 45, (048) 726 14 44).

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