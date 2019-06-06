Как помочь жертве домашнего насилия? Советы эксперта «Касается каждого»

4 июня в студии социального ток-шоу «Касается каждого» на телеканале «Интер» говорили о домашнем насилии.

Героиня программы «Взаимное насилие» – многодетная мама Марьяна Гарасимко из Ивано-Франковской области – 10 лет прожила с мужем, родила ему четырех детей, при этом малейшее неповиновение мужчине или сказанное поперек слово оборачивались скандалами и побоями. Эксперт этого выпуска, директор международной правозащитной организации Amnesty International Ukraine Оксана Покальчук, рассказала, почему жертвы домашнего насилия годами не могут вырваться из токсичных отношений, подвергаясь унижениям и побоям. А также – почему важно не замалчивать эту тему, как можно помочь жертве и как в этом году изменилось украинское законодательство в отношении домашнего насилия.

– Жертвы домашнего насилия, как правило, молчат о своих проблемах. Как взаимодействовать с таким человеком, чтобы он или она хотя бы рассказали, что с ними происходит?

– Пострадавшие от домашнего насилия часто замыкаются в себе. Ведь когда они пытаются рассказать людям, что с ними происходит, то наталкиваются на общественные стереотипы: «Сама виновата. Ты сама что-то сделала не так– и он не сдержался». В результате человек, которому и без того плохо, чувствует себя одиноким, ему страшно говорить, потому что ему не верят.

Чаще всего жертвами домашнего насилия становятся женщины. Что делать, если в такой ситуации оказалась ваша подруга, родственница или знакомая? В первую очередь – дайте понять, что вы ей верите и что она не виновата в сложившейся ситуации. Общаясь с жертвой насилия, постарайтесь предоставить ей безопасное пространство. То есть пообещайте, что никогда никому не расскажете об этом, пока человек сам не захочет огласки. Вы можете стать единственным человеком, владеющим информацией о ситуации, единственным, к кому жертва насилия может обратиться. Существует так называемый круг насилия: когда насильник сначала приходит с букетами цветов и конфетами, говорит о любви, просит прощения, а потом снова совершает насилие. И это все время повторяется. Это нужно остановить. И в этом случае жертва может к вам обратиться как к человеку, которому она доверяет. Поэтому берегите это доверие, следуйте своим обещаниям. Никому не говорите о том, что узнали, без согласия человека. Дайте ему возможность иметь безопасное пространство, в котором он может откровенно говорить. Чем чаще он или она проговаривают страшную ситуацию, тем больше набираются сил, чтобы сделать следующий шаг к свободе.

– Очень часто социум обвиняет таких женщин: «Почему она не ушла от мужа раньше? Почему она оставалась, хотя он был опасен и для нее, и для детей?»

– Жертве насилия практически невозможно самостоятельно вырваться из круга насилия. Без помощи родных, близких людей, которые могут поддержать. Поэтому поддержите такого человека. Со временем у него возникнет чувство уверенности, что есть, на кого опереться. Сначала появится один такой доверенный человек, а со временем – два, три, которые видят и понимают, что происходит. И это уже является основой для того, чтобы сделать какие-то шаги и убежать от домашнего насилия.

После могут быть преследования и угрозы от человека, который совершал насилие. И здесь важно, чтобы вы могли стать тем местом или тем безопасным пространством, где жертва может находиться конфиденциально. Нужно, чтобы вы определили себе какие-то тайные сигналы, которыми она могла бы сообщить вам, что нужна помощь. А если она самостоятельно не может подготовить почву для бегства – тайно снять другую квартиру, открыть отдельный банковский счет, приобрести новый телефон – помогите. Бывает, что без подобной помощи человек не может уйти из дома. И все заходит слишком далеко: приводит к летальному исходу.

– Люди боятся говорить публично о своих проблемах. Но вы сказали в студии «Касается каждого», что человек, решившийся прийти на ток-шоу, становится более защищенным…

– Выйти в студию программы и говорить о домашнем насилии – это на самом деле очень сильный поступок. Преступник больше всего боится, что о его преступлении узнают. Когда его жертва идет на такую передачу, то, во-первых, на ситуацию обязаны отреагировать правоохранительные органы, они уже не смогут сказать: «Ой, она не подавала заявление». А, во-вторых, срабатывает психологический момент. Человек, совершивший насилие, повторяет его именно потому, что в обществе существует недоверие к жертве. После такого эфира он понимает: теперь о его действиях знают все. И если с его жертвой что-то случится, всем будет ясно, где корень проблемы.

– В студии программы вы говорили, что изменилось законодательство в отношении домашнего насилия. Что именно изменилось?

– С 1 января 2019 года вступили в силу законы, которые должны были поддерживать Стамбульскую конвенцию по правам человека. Украина участвовала в ее создании, но потом Верховная Рада не проголосовала за нее. Акцентировали внимание на том, что этот документ легализует однополые браки, хотя на самом деле в нем шла речь о противодействии домашнему насилию. Для того, чтобы адаптировать этот документ в Украине, Совет Европы серьезно сотрудничал с нашим правительством по разработке соответствующих законопроектов: как Стамбульская конвенция должна работать в условиях нашего законодательства. В конце концов те законы, которые были разработаны под конвенцию, переделали. Сократили, но приняли. Год государство и соцсорганы готовились, полиция проводила тренировки… И с 1 января законы вступили в силу.

Согласно этим законам, например, ребенок, который видит домашнее насилие, считается жертвой наравне с тем, кто пострадал от побоев. И это очень важно, ведь много исследований показывает: ребенок, переживший насилие, затем повторяет увиденное в своей жизни. И государство обязано реагировать. Например, государство обязано предоставить детям из таких семей психологическую помощь, чтобы они не повторяли увиденный сценарий в дальнейшем, не совершали насилие в своих семьях. Это очень важные вещи. А еще домашнее насилие теперь криминализировано. Оно считается уголовным преступлением, и это не просто слова. За этим стоит большая работа. Например, в России, как мы знаем, недавно домашнее насилие декриминализировали. А мы, к счастью, имеем положительные изменения.

– Что должно произойти после того, как человек пришел в студию «Касается каждого» и рассказал о том, что пострадал от домашнего насилия?

– В первую очередь государство должно отреагировать. Когда мы говорим в студии о том, что человек на кого-то бежал с топором, даже если у нас нет видеозаписи, но есть свидетели, которые это видели и подтверждают, то информация становится публичной. И после передачи государственные органы обязаны реагировать и выполнить то, что предусмотрено законом. А законом предусмотрено больше, чем было раньше. То же самое предписание, о котором говорила героиня программы, – запрет приближаться к ней и ее детям на три месяца. Это новшество, полиция только пробует его применять. Но это прекрасная практика – запретить насильнику приближаться к жертве на протяжении определенного срока. Это возможность для жертвы получить защиту от государства. У пострадавшего есть три месяца на то, чтобы успокоиться, прийти в себя и понять, что дальше делать, обратиться за помощью. Это три месяца, когда ежедневный страх не останавливает, не мешает действовать. Страх – очень сильный фактор. В страхе невозможно мыслить рационально. И люди, которые совершают насилие, этим и пользуются – страхом жертвы и безнаказанностью. Конечно, новые нормы только начинают применяться, и существует много проблемных моментов, когда на практике все выглядит не так, как прописано в законах. Однако сама тенденция положительная, и мы надеемся, что со временем она внедрится и выработается на практике.

– Могут ли полиция и соцслужбы проигнорировать программу?

– Теперь правоохранительные органы обязаны мониторить средства массовой информации. Если информация о преступлении стала публичной, они обязаны на это реагировать, как и органы местного самоуправления. Они тоже должны теперь отреагировать. Поэтому я всех призываю обращаться к СМИ, к общественным организациям, которые оказывают поддержку жертвам домашнего насилия. Например, можно обратиться в Международный женский правозащитный центр «Ла Страда – Украина». В западных регионах Украины есть центр «Женские перспективы». Эти организации работают более 20 лет и предоставляют качественную психологическую и юридическую поддержку. Когда ситуация безвыходная, когда жертва уже обращалась в полицию, социальные службы, когда была угроза жизни или здоровью, в первую очередьнадо проконсультироваться с юристом. Вы можете с мобильного и стационарного телефона позвонить на горячую линию и получить юридическую консультацию или психологическую помощь.

Телефоны горячей линии «Ла Страда – Украина» – 0 800 500 335 / 116 123.

Телефоны горячей линии социального ток-шоу «Касается каждого»:

+38 (044) 494 12 38,

+38 (067) 404 69 88,

+38 (099) 635 76 13.