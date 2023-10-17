Чи можна сісти до в’язниці, якщо ображати дружину

Про це повідомили у поліції одеської області.

33-річний мешканець Березовського району, будучи у нетверезому стані, систематично словесно ображав та принижував свою співмешканку. Після кожного конфлікту потерпіла викликала правоохоронців, які складали щодо кривдника адміністративні матеріали за статтею 173-2 Кодексу України.

З чоловіком проводили профілактичні бесіди, попереджали про кримінальну відповідальність.

Суд неодноразово призначав покарання чоловікові у вигляді штрафу. Однак на шлях виправлення він ставати не хотів і продовжував ображати громадянську дружину. Тому за систематичне вчинення домашнього насильства поліцейські розпочали провадження за статтею 126-1 Кримінального кодексу України.

За це чоловікові загрожує покарання у вигляді громадських робіт строком від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до двох років.

Як діяти постраждалим від домашнього насильства під час приїзду на виклик поліції

Про кожен факт домашнього насильства важливо повідомляти на екстрений номер виклику поліції «102» або дільничному офіцеру поліції.

Коли поліція приїжджає на виклик домашнього насильства, постраждалій особі необхідно дотримуватися наступних дій, що допоможуть захистити себе, отримати необхідну інформацію та зібрати важливі докази:

– розповісти про випадок насильства потрібно без присутності кривдника. Кривдник може чинити психологічний вплив на постраждалу особу, тому бажано спілкуватися з поліцією окремо;

– якщо постраждалою або свідком домашнього насильства стала дитина, обов’язково потрібно про це повідомити поліції, яка має належним чином це зафіксувати. Батьки зобов’язані вчиняти активні дії щодо захисту своїх дітей;

– крім усної заяви про вчинення насильства, важливо подати письмову заяву та написати детальні пояснення, в яких потрібно максимально викласти обставини вчинення домашнього насильства. Постраждала особа може викласти у поясненнях всю інформацію, яку вважає за потрібне;

– пам’ятайте, що за кожним фактом домашнього насильства уповноважений поліцейський має скласти оцінку ризиків вчинення домашнього насильства. Важливо відповісти на кожне із запитань, яке поставить поліцейський;

– за результатами оцінки ризиків уповноважений поліцейський може винести кривдникові терміновий заборонний припис, максимальний термін якого складає 10 днів. Якщо кривдник порушить винесений терміновий заборонний припис, постраждалій особі важливо зафіксувати відповідне порушення та негайно повідомити про це поліції;

– якщо постраждала особа відчуває, що їй та дитині (за наявності) буде безпечніше в іншому місці, ніж залишитися у місці спільного проживання з кривдником, необхідно повідомити про це поліцейських. Поліція може надати допомогу щодо направлення постраждалої особи до місця безпечного тимчасового перебування;

– якщо ви відчуваєте, що вам необхідна медична допомога, поліцейські можуть викликати бригаду медичної допомоги або зробіть це самостійно;

– важливо запитати у поліцейських, які права має постраждала особа та які органи й служби відповідальні за їх надання. Запитайте контакти служб, що працюють з випадками домашнього насильства, зокрема: Центру соціальних служб, Служби у справах дітей, Центру надання безоплатної вторинної правової допомоги;

– важливо запитати та записати прізвища, ім’я та звання поліцейських, які приїхали на виклик, а також уточнити, яким чином можна зв’язатися із дільничним офіцером поліції та ювенальним поліцейським (якщо є постраждала дитина);

– якщо ви відчуваєте, що вам потрібна психологічна підтримка, запитайте у поліцейських телефони мобільної бригади соціально-психологічної допомоги та попросіть викликати бригаду або зробіть це самостійно.

Довідка

Служби підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

1. Центри допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі:

– у Приморському районі – тел.: (048) 705-54-12(13);

– у Пересипському районі – тел.: (048) 763-04-40.

2. Мобільні бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі – тел.: (048) 793-46-01 (02,03,04,05).

3. Муніципальна гаряча лінія з метою повідомлення про випадки домашнього насильства – тел.: (048) 73-73-103.

4. Комплексна медична допомога жінкам, постраждалим від домашнього, ґендерно зумовленого та сексуального насильства

Гінекологічний кабінет безбар’єрного доступу:

КНП “Пологовий будинок № 7” (вул. Космонавтів 11/13, приймальне відділення – тел.: (048) 766-85-05);

жіноча консультація №8 – тел.: (048) 765-64-94;

жіноча консультація №9 – тел.: (048) 796-25-30.

Інтегровані центри комплексної підтримки осіб, які постраждали внаслідок війни та від ґендерно зумовленого насильства:

– КУ «Міська поліклініка №20» (вул. Левітана, 62, 1 поверх, пн. – пт. з 09.00 до 16.00, тел.: (050) 577-74-01; (050) 577-74-27; (050) 577-73-85);

– КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №5» (просп. Добровольського, 159, тел.: (050) 577-73-12).

5. Одеський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги (вул. Коблевська, 40, тел.: (048) 726 14 45, (048) 726 14 44).

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